ТОП-10 найпривабливіших туристичних напрямків світу Сьогодні 21:09 — Світ

Непал - одна з найпривабливіших туристичних країн світу у 2026 році

Видання Time Out назвало 10 найпривабливіших туристичних напрямків 2026 року — від Канадських Скелястих гір і Рабата до В’єтнаму, Непалу та Сицилії.

До добірки увійшли природні локації, культурні центри та гастрономічні регіони, які поєднують нові враження, активний розвиток туристичної інфраструктури та зростаючий інтерес мандрівників з усього світу.

Канадські Скелясті гори: природа і термальний релакс

Одним із головних відкриттів рейтингу стали Канадські Скелясті гори. У 2025 році на березі озера Луїза відкрився новий термальний оздоровчий курорт BASIN Glacial Waters, який розробляли понад два десятиліття. Простір, спроєктований дизайнером Маттео Туном, відкриває панорамні краєвиди на гори та яскраво-блакитні води озера.

Акцент зроблено на термальному купанні: холодні занурення, гаряче каміння, фінська сауна зі скандинавськими ритуалами Aufguss. А після процедур гості можуть пірнути безпосередньо в крижану воду одного з найвідоміших озер Канади.

Рабат, Марокко: культурне відродження столиці

Упродовж останніх років туристичні потоки в Марокко зміщувалися від Марракеша до Агадира, Касабланки та Ес-Сувейри. Проте 2026 рік, за прогнозами Time Out, стане роком Рабата.

Місто готується до відкриття Королівського театру Рабата — футуристичної будівлі на 1800 місць та амфітеатру на 7000 глядачів, спроєктованих Захою Хадід.

Крім того, у квітні Рабат отримає статус Всесвітньої столиці книги ЮНЕСКО. До цієї події заплановані церемонії відкриття, семінари, майстер-класи та марафони публічного читання.

Алгодойнс, Баїя, Бразилія: пляжі без натовпів

На тлі зростаючої популярності півострова Марау на туристичну авансцену виходить селище Алгодойнс у південній Баїї. Майже незаймана територія приваблює пляжами «з листівок», річками, що впадають у море, та невимушеною атмосферою пляжних барів.

Тут активно розвивається готельна інфраструктура, зокрема вирізняється Vila Oya з локальною кухнею та свіжими морепродуктами.

Серед обов’язкових активностей — човнова прогулянка затокою Камаму з відвідуванням водоспаду Тременбе.

Гамбург, Німеччина: місто культури й майбутнього

Гамбург, друге за величиною місто Німеччини, давно закріпив за собою статус культурної столиці. Хвилеподібна Ельбфілармонія та один із найбільших художніх музеїв країни — Гамбургський кунстхалле — стали частиною міського символу.

У 2026 році тут відкриється найбільший музей цифрового мистецтва в Європі — UBS Digital Art Museum, а також нова опера в HafenCity з багаторівневими садами на даху.

Аоракі / Маунт-Кук, Нова Зеландія: рай для хайкінгу

Піші мандрівки залишаються серед головних тревел-трендів, і Аоракі / Маунт-Кук, об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО, вважають одним із найкращих місць для хайкінгу.

Восени 2026 року тут відкриють найдовший підвісний пішохідний міст у Новій Зеландії завдовжки 189 метрів.

Мандрівникам радять заночувати в селищі Маунт-Кук, а потім вирушити до озера Текапо — найбільшого заповідника темного неба в Південній півкулі.

Мендоса, Аргентина: більше, ніж виноробство

Мендоса — одна з головних виноробних столиць світу, розташована серед долини Уко, Лухан-де-Куйо та Майпу. Регіон давно приваблює поціновувачів вина, однак його туристичний потенціал значно ширший.

Гастрономічна сцена тут варіюється від простих локальних закладів до ресторанів світового рівня.

Туристам доступні як бюджетні готелі, так і дизайнерські виноградникові комплекси з краєвидами на Анди. Крім дегустацій, регіон пропонує кінні прогулянки, хайкінг і рафтинг.

Сайренсестер, Англія: альтернатива масовому туризму

Після того як селище Бібурі в Котсволдсі отримало титул найкрасивішого у світі, регіон зіткнувся з проблемою надмірного туризму. Сайренсестер пропонують як більш сталу альтернативу.

Місто поєднує різні архітектурні стилі, римську спадщину (музей Корініум та амфітеатр), активне ринкове життя та широкий вибір пабів і ресторанів. Воно також зручне як база для подорожей менш людними куточками Котсволдса.

Центральний В’єтнам: новий рівень комфорту

Центральний В’єтнам у 2026 році стане одним із найпомітніших туристичних напрямків. Нові міжнародні рейси до Дананга та відкриття Nobu Hotel Danang — 43-поверхового пляжного готелю з фірмовою ф’южн-кухнею — змінюють туристичний ландшафт регіону.

Північніше Хюе переживає масштабне культурне відродження імператорського міста, а майбутній Grand Royal Riverside Hue з оздоровчим фокусом доповнює пропозицію для туристів.

Непал: цифровий детокс і духовні практики

У 2026 році Непал зміщує акцент від масових маршрутів до велнес-туризму та усвідомленого відпочинку. З’являються нові еколоджі, зокрема Dwarika’s Sanctuary з трансформаційними холістичними програмами.

Навіть Лумбіні, місце народження Будди, отримує сучасний готель Crowne Plaza, а для міського життя туристам радять зупинятися в новому Moxy Kathmandu.

Фавіньяна, Сицилія: острів до кінобуму

Острів Фавіньяна поблизу західного узбережжя Сицилії приверне особливу увагу завдяки фільму Крістофера Нолана «Одіссея». Бірюзове море, кінематографічні пляжі та сільський шарм роблять його одним із найпривабливіших напрямків — поки без масових натовпів.

