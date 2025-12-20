ТОП-10 найкомфортніших для життя міст світу (інфографіка) Сьогодні 18:17 — Світ

ТОП-10 найкомфортніших для життя міст світу (інфографіка)

Європейські міста домінують у рейтингу найкомфортніших міст світу на 2025−2026 роки: вони зайняли 38 із 50 найвищих позицій та всі місця у ТОП-10.

Про це свідчить щорічне дослідження Location Ratings від ECA International, пише Timeout.

Аналітики оцінили 275 міст світу за наступними критеріями: безпека, політична ситуація, доступ до медицини та соціальних послуг, інфраструктура, стан довкілля, житлові умови та можливості для відпочинку.

ТОП-10 найкомфортніших міст світу для життя

Лідером рейтингу стала швейцарська столиця Берн, відома своїм Старим містом, що датується XII століттям.

Місто вирізняється високими соціальними стандартами, розміреним темпом життя, історичною спадщиною та продуманою міською інфраструктурою.

Однак експерти зазначають, Швейцарію навряд можна назвати найдоступнішою для життя. Країна входить до рейтингів найдорожчих у світі за орендою житла та витратами на харчування.

До цього Finance.ua зазначав , що найкращою країною для життя та роботи іноземних працівників другий рік поспіль визнано Панаму. Країна отримала найвищі оцінки за легкість інтеграції, відсутність мовного бар’єру та дружелюбність місцевих жителів.

Серед основних переваг країни — короткий робочий тиждень (у середньому 41 година), доступне житло, високий рівень безпеки та охорони здоров’я.

