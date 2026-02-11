0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Дві країни ЄС проти нафтових санкцій для росії

Світ
34
Єврокомісія запропонувала замінити цінову «стелю» на російську нафту повною забороною морських послуг, необхідних для її транспортування. Однак дві країни ЄС, ознайомившись із пропозицією, виступили проти неї.
Мова йде про Грецію та Мальту. Під час зустрічі послів ЄС ці дві країни висловили занепокоєння щодо нового пакета санкцій, пише Bloomberg.
За словами джерел, Греція і Мальта остерігаються, що повна блокада морських послуг для перевезення російської нафти вдарить по європейській судноплавній галузі. Зокрема, такий крок нібито може призвести до стрибка цін на енергоносії.
Читайте також
Але цим країни не обмежилися. Також їхні представники попросили надати додаткові роз’яснення щодо санкцій, які розглядаються у 20-му пакеті ЄС:
  • відносно обмежень для портів третіх країн, які займаються обробкою нафти з росії;
  • щодо посилення контролю за продажем суден, які зрештою опиняються у «тіньовому флоті» кремля.
Представник Мальти в Брюсселі Нестор Лайв’єр лише коротко прокоментував позицію його країни, не пояснивши її позицію.
«Мальта бере участь у технічних дискусіях, щоб остаточне рішення можна було реально впровадити», — тільки й сказав він.

Яку заборону пропонує ЄС

Минулого тижня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила пропозиції до 20-го пакета санкцій проти росії.
Центральною його частиною має стати заборона на надання будь-яких послуг, необхідних для морського експорту нафти росії. Йдеться насамперед про страхування та логістичні послуги.
«Ця ініціатива відображає обмежену ефективність цінової стелі у скороченні нафтових доходів росії», — пише видання.
Читайте також
Проте запровадження заборони на послуги залежатиме від підтримки країн «Великої сімки», які разом ввели цінову «стелю» на російську нафту наприкінці 2022 року. Поки що позиція США щодо цього питання залишається незрозумілою.
Водночас новий санкційний пакет передбачає:
  • обмеження проти низки компаній у Китаї та інших країнах, які постачають важливі компоненти для російського озброєння;
  • заборону для операторів криптовалют, а також певних банків у Центральній Азії та Лаосі, які підозрюють у допомозі росії в обході санкцій;
  • заборону на експорт верстатів і деякого радіообладнання до Киргизстану тощо.
За матеріалами:
Телеканал 24
Санкції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems