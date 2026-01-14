Через санкції зупинились 20% тіньового танкерного флоту рф — Зеленський Сьогодні 09:27 — Казна та Політика

Внаслідок скоординованого тиску з боку України та окремих держав-партнерів щонайменше 20% суден тіньового флоту рф припинили роботу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами доповіді першого заступника керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського.

Тіньовий танкерний флот рф

Зеленський доручив Службі зовнішньої розвідки надати партнерам оновлену інформацію про спроби росії розширити тіньовий танкерний флот.

За словами президента, внаслідок скоординованого тиску з боку України та окремих держав-партнерів щонайменше 20% суден тіньового флоту рф припинили роботу. У відповідь росія намагається компенсувати втрати шляхом залучення нових суден.

Зеленський наголосив, що всі такі судна мають бути внесені до санкційних списків. «Будемо продовжувати й санкційний тиск на команди танкерів, капітанів, страховиків та всю інфраструктуру тіньового флоту», — додав він.

Вплив санкцій на нафтові доходи росії

Чинні обмеження на морський експорт російської нафти, за оцінкою, у річному вимірі скорочують доходи росії щонайменше на 30 млрд доларів США.

Додаткові санкційні заходи, за словами президента, мають збільшити фінансові втрати рф і відповідно зменшити можливості фінансування війни проти України.

Окремо Зеленський повідомив, що партнерам буде передано інформацію про нові схеми китайських компаній, які допомагають росії обходити санкції, зокрема у фінансовому секторі.

