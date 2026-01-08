Трамп підтримав законопроєкт про посилення санкцій проти росії Сьогодні 10:00

Президент США Дональд Трамп погодився на реалізацію двопартійного законопроєкту сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя, який передбачає посилення санкцій проти росії, зокрема обмеження її нафтових доходів.

Про це Ліндсі Грем повідомив у своєму акаунті в X після зустрічі з Трампом 7 січня.

After a very productive meeting today with President Trump on a variety of issues, he greenlit the bipartisan Russia sanctions bill that I have been working on for months with Senator Blumenthal and many others.



This will be well-timed, as Ukraine is making concessions for peace… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 7, 2026

За його словами, Конгрес США може розглянути законопроєкт уже наступного тижня.

Санкції проти покупців російської нафти

Як зазначив Грем, законопроєкт надає президентові США інструменти для тиску на держави, які купують дешеву російську нафту.

«Цей закон дозволить президенту Трампу карати країни, які купують дешеву російську нафту, що фінансує війну путіна проти України», — написав сенатор.

За словами Грема, документ надасть адміністрації США значні важелі впливу на країни, зокрема Китай, Індію та Бразилію, щоб переконати їх відмовитися від закупівель дешевої російської нафти.

Коли ухвалять законопроєкт

Сенатор зазначив, що розгляд законопроєкту відбудеться «вчасно», оскільки, за його словами, Україна робить кроки до миру, тоді як президент росії продовжує бойові дії.

Законопроєкт Грема-Блюменталя має підтримку як республіканців, так і демократів.

У разі його ухвалення США отримають можливість посилити економічний тиск на кремль та скоротити фінансові надходження, пов’язані з російською агресією проти України.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Сполучені Штати Америки запровадили санкції щодо рф. Вони торкнулися російських компаній «Роснафта» і «Лукойл». Обмеження запровадили у зв’язку з відсутністю серйозної прихильності росії до мирного процесу з припинення війни в Україні. Окрім «Роснафти» і «Лукойлу», санкції зачепили компанії, які прямо або побічно на 50% або більше належать цим гігантам, навіть якщо їх не внесено до санкційного списку безпосередньо. Йдеться про 28 дочірніх компаній «Роснафти» і 6 — «Лукойлу».

У грудні 2025 року Finance.ua з посиланням на Bloomberg писав , що Сполучені Штати готують новий пакет санкцій проти енергетичного сектору росії з метою посилення тиску на москву у разі відмови президента володимира путіна від мирної угоди з Україною. Розглядалося запровадження обмежень проти суден так званого тіньового флоту танкерів, які використовуються для транспортування російської нафти. Також можливі санкції проти трейдерів, що сприяють таким операціям.

