Сполучені Штати готують новий пакет санкцій проти енергетичного сектору росії з метою посилення тиску на москву у разі відмови президента володимира путіна від мирної угоди з Україною.

Про це пише Bloomberg.

За словами співрозмовників видання, серед варіантів розглядається запровадження обмежень проти суден так званого тіньового флоту танкерів, які використовуються для транспортування російської нафти. Також можливі санкції проти трейдерів, що сприяють таким операціям.

Реакція кремля та ринку нафти

У кремлі заявили, що обізнані з обговоренням можливих нових санкцій. Речник президента рф дмитро пєсков зазначив, що будь-які обмеження шкодять процесу відновлення відносин.

На тлі повідомлень про можливі санкції ціни на нафту короткостроково зросли. Ф’ючерси на Brent піднімалися на 70 центів за барель до рівня $60,33, після чого знизилися.

Санкції та переговори про мир

Санкції, запроваджені проти росії з 2022 року, не призвели до зміни позиції путіна. Водночас обмеження щодо нафтових компаній і торгівлі сприяли падінню цін на нафту до найнижчих рівнів з початку повномасштабної війни, що посилило тиск на російську економіку.

Обговорення нових санкцій відбувається на тлі переговорів між США та Україною щодо потенційної мирної угоди.

Поточна ситуація на ринку нафти

Попри санкції, ринок нафти рухається до профіциту, який, за очікуваннями, зростатиме у 2026 році. З початку року ціни на Brent знизилися на 20% і цього тижня опустилися до мінімуму з лютого 2021 року.

США вже запровадили санкції проти 4 найбільших російських нафтовидобувних компаній і разом з країнами G7 обмежили діяльність сотень танкерів, задіяних у перевезенні російської нафти.

