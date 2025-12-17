0 800 307 555
Ціни на нафту відреагували на блокаду Венесуели

Енергетика
Ціни на нафту зросли більш ніж на 1% після того, як президент США Дональд Трамп наказав запровадити «повну й тотальну» блокаду всіх підсанкційних танкерів, що заходять і виходять із Венесуели.
Про це повідомляє Reuters.
Ф’ючерси на Brent піднімалися на 79 центів, або 1,3%, до $59,71 за барель, а американська нафта WTI зростала на 77 центів, або 1,4%, до $56,04 за барель.
У попередню сесію ціни на нафту закрилися поблизу п’ятирічних мінімумів на тлі прогресу в мирних переговорах між росією та Україною: очікується, що можлива угода може призвести до послаблення західних санкцій проти Москви й збільшення пропозиції російської нафти, тоді як глобальний попит залишається крихким.
У вівторок Трамп наказав заблокувати всі підсанкційні нафтові танкери, що заходять і виходять із Венесуели, додавши, що тепер розглядає керівництво країни як іноземну терористичну організацію.
За оцінкою одного з американських нафтових трейдерів, цей крок може вплинути на 0,4−0,5 млн барелів нафти на добу й додати до ціни $1−2 за барель.
Втім, трейдери в Азії зазначили, що важливим фактором зростання в середу стало й відновлення купівель ф’ючерсів після того, як напередодні ціни опустилися нижче $60 за барель.
«Сьогодні ціна рухається емоційно на тлі венесуельських новин, але загалом обсяги експорту Венесуели досить невеликі у глобальному балансі. Поки всі дивляться на переговори між росією та Україною, ринок усе ще залишається під ризиком падіння», — сказав один із трейдерів.
Інший трейдер додав, що підйом навряд чи буде довгим: «Для декого це може бути хороша можливість наростити короткі позиції».
Свіжі заяви Трампа пролунали через тиждень після того, як США захопили підсанкційний нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели.
За матеріалами:
Finance.ua
