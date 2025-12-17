0 800 307 555
Які регіони опиняться в найгіршій ситуації взимку: електропостачання може скоротитися до 2−4 годин

Повного блекауту в Україні взимку не буде, але в низці регіонів електропостачання може скоротитися до двох-чотирьох годин на добу.
Про це виданню «Телеграф» розповів голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв.
«Надкритична ситуація буде у Чернігівській області, де ворог пошкодив усі підстанції, та Сумській області. Найгірша ситуація (серед великих міст, — УНІАН) очікується у Херсоні, Чернігові та Києві», — каже Ігнатьєв.
Більш жорсткі графіки для окремих регіонів фахівець пояснює наявністю чи відсутністю власної генерації електроенергії. Мешканці областей, де присутня власна генерація, отримуватимуть більше годин світла на добу.
Окремо експерт відзначає, що прифронтовий Харків не мають відключати через особливий статус міста.
Різниця в графіках для різних регіонів також пояснюється пошкодженнями розподільчих станцій.
«Укренерго» намагається більш-менш збалансувати ситуацію, але не завжди згенеровану електроенергію можна розподілити між областями через пошкодження підстанцій. Навіть якщо достатня генерація в одному регіоні, її не завжди вдається передати до іншого через знищену інфраструктуру", — зазначає Ігнатьєв.
Жорсткі відключення можуть запровадити, коли позначка на термометрі дійде до 10 °C морозу.
«При температурах -10°C та нижче споживання електроенергії збільшується на 20% через електроопалення та обігрів приміщень. Це призведе до перевантаження підстанцій, які перебувають у стадії аварійних ремонтів, як це було зимою 2023−24 у Одесі», — зазначив експерт.
Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко сказала, що тривалість відключень світла для побутових споживачів та бізнесу скоротиться. Уряд зменшив перелік компаній, яким заборонено вимикати електроенергію в умовах дефіциту.
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
