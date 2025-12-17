Чи будуть аварійні відключення через морози — відповідь енергетиків
Погіршення погодних умов і зниження температури в Україні наразі не є критичним фактором для запровадження аварійних відключень світла. Енергосистема готова до таких умов.
Про це заявив виконувач обов’язків голови Держенергонагляду Анатолій Замулко.
Він наголосив, що теперішні погодні умови є типовими для української зими. Попри певне підвищення рівня споживання електроенергії, воно не становить критичної загрози для стабільності роботи мережі. При цьому ситуацію з погодою постійно моніторять і готуються до можливих змін.
«Аварійні відключення через погоду можуть наступати винятково в разі знеструмлень на розподільчих мережах операторів системи розподілу, якщо там виникне якась аномальна ситуація. На більшості території України знеструмлень через погоду не буде, адже енергосистема до таких змін готова», — зауважив Замулко.
Очільник відомства наголосив, що нинішню ситуацію ускладнює дефіцит генерації, через який уже запроваджено графіки обмежень.
Водночас головною загрозою залишаються не морози, а російські обстріли, адже саме вони змушують проводити аварійні відключення для відновлення роботи системи, які неможливо спрогнозувати наперед.
Раніше ми повідомляли, що прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що в Україні оновили перелік об’єктів критичної інфраструктури, що дасть змогу вивільнити додаткові потужності та зменшити тривалість і масштаби відключень світла по країні.
Поділитися новиною
Також за темою
Які регіони опиняться в найгіршій ситуації взимку: електропостачання може скоротитися до 2−4 годин
Чи будуть аварійні відключення через морози — відповідь енергетиків
Європарламент схвалив відмову від російського газу до 2027 року
США готують нові санкції проти нафтового сектору росії — Bloomberg
Тривалість відключень світла скоротиться — що кажуть в уряді
Ціни на нафту відреагували на блокаду Венесуели