Європарламент схвалив відмову від російського газу до 2027 року

Європейський парламент у середу, 17 грудня, схвалив план Європейського Союзу щодо поетапного припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року. Це рішення стало передостаннім юридичним кроком перед набранням забороною чинності.

Раніше цього місяця ЄС погодив законодавство, спрямоване на розрив енергетичних зв’язків з росією, яка до початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році була найбільшим постачальником газу для Європи.

Під час голосування 500 депутатів підтримали документ, 120 виступили проти, ще 32 утрималися. Для остаточного ухвалення закон потребує формального схвалення міністрами країн ЄС, яке очікується на початку 2026 року. Європейські посадовці прогнозують, що держави члени затвердять документ без змін.

Законопроєкт передбачає ухвалення посиленою більшістю, що дозволяє обійти опір Угорщини та Словаччини, які виступають за збереження тісних енергетичних відносин з москвою.

Терміни та графік відмови

Згідно з погодженими положеннями, Європейський Союз припинить імпорт російського скрапленого природного газу до кінця 2026 року. Постачання трубопровідного газу планують зупинити до кінця вересня 2027 року.

Європейська комісія також повідомила про намір на початку 2026 року запропонувати окреме законодавство щодо поетапної відмови від імпорту російської нафти.

станом на жовтень росія забезпечувала 12% імпорту газу до ЄС;

до повномасштабного вторгнення цей показник становив 45%;

серед країн, які й надалі отримують російський газ, залишаються Угорщина, Франція та Бельгія.

