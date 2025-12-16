0 800 307 555
Зеленський: в Україні немає жодної живої електростанції

Енергетика
Президент Володимир Зеленський заявив, що в українській енергосистемі немає жодної електростанції, яка не постраждала від російських атак.
Про це він повідомив під час пресконференції на Німецько-українському економічному форумі.
«Багато місяців основною мішенню російських ударів дронів передусім і ракет є наша енергетика», — наголосив президент.

Стан енергосистеми після атак

За словами президента, фактично зараз в Україні немає жодної живої електростанції, яка б не постраждала від російських ударів.
«Але ми боремося, відновлюємо, працюємо, повертаємо людям світло, повертаємо життя, як можемо. Це складний, дуже складний процес», — заявив Зеленський.
Глава держави наголосив, що такому терористичному тиску, який завдає щоденно росія, дійсно важко протистояти, однак Україна намагається відновлювати роботу енергосистеми максимально швидко після кожної атаки.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що з 2 млрд доларів, необхідних для імпорту газу в опалювальний сезон, наразі бракує 750 млн доларів.
Найгіршим сценарієм роботи енергосистеми в умовах обстрілів рф є блекаут, який енергетики вже проходили восени 2022 року, але зараз НЕК «Укренерго» та генерація набагато більше готові до такого розвитку подій, зазначав раніше голова правління компанії Віталій Зайченко.
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
