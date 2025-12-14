Коли Україна імпортувала найбільше електроенергії з 2022 року (інфографіка)
Україна минулого місяця збільшила імпорт електроенергії — майже до 415 тис. МВт-год. Збільшення обсягу відбулося на тлі чергової хвилі російських атак на енергетичну інфраструктуру. рф намагається одночасно бити по об’єктах генерації та електромережах. Однак показник листопада 2025 не є рекордним. Майже вдвічі більше імпортували електроенергії в Україну у червні-липні минулого року, тоді теж були стабілізаційні відключення електроенергії.
«Слово і діло» розповідає, коли під час великої війни Україна імпортувала найбільше електроенергії з сусідніх європейських країн.
Згідно з даними НКРЕКП та Energy Map, у листопаді поточного року, порівняно із жовтнем Україна збільшила імпорт електроенергії на 17,2% - до 414,7 тис. МВт-год.У жовтні цей показник був на рівні 353,9 тис. МВт-год.
У цілому два останні місяці осені стали лідерами протягом цього року за обсягом імпорту.
Найбільшу частку і надалі займає Угорщина, за нею йде Словаччина та Молдова, водночас дещо скоротився імпорт з Польщі. Найменші обсяги імпорту цьогоріч були у вересні та січні.
Минулого року Україна імпортувала рекордні від початку великої війни обсяги імпорту електроенергії у липні — 842,8 тис. МВт-год та червні — 858,4 тис. МВт-год. Також значні обсяги було закуплено у грудні — 433,3 тис. МВт-год, вересні — 437,9 тис. МВт-год, травні — 448,2 тис. МВт-год та серпні 472,8 тис. МВт-год.
У 2023 році Україні майже вдавалося обходитися власною генерацією, тому в цілому протягом року обсяги імпорту були нижчими, ніж у 2024 та 2025-му. Так, на другий рік російського вторгнення Україна найбільше імпортувала електроенергії лише на початку зими, у грудні — 233 тис. МВт-год.
Другий за обсягом імпорту був лютий — 141,8 тис. МВт-год, а за ним серпень — 115,6 тис. МВт-год. У всі інші місяці обсяг купленої електроенергії не перевищував 100 тис. МВт-год, а у березні та квітні навіть був нижчим за 10 тис. МВт-год.
У перший рік російського вторгнення імпорт електроенергії був мінімальним і з березня по серпень навіть був відсутній повністю. Тоді росія ще не розпочала масовані цілеспрямовані атаки на критичну інфраструктуру України.
У вересні та листопаді Україна імпортувала менше 1 тис. МВт-год. У жовтні — 1,5 тис. МВт-год, і найбільше за 2022 рік було імпортовано у грудні — 3,1 тис. МВт-год.
Голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко повідомляв, що у грудні 2025 року максимальний обсяг постачання електроенергії з Європейського Союзу в Україну зросте з 2100 до 2300 мегаватів. А днями Зайченко прогнозував, що для покращення ситуації зі світлом тепер будуть потрібні тижні.
При цьому Україна зараз не експортує електроенергію в інші європейські країни. Вся електрика, вироблена українськими АЕС, ГЕС, ТЕС та ТЕЦ, використовується виключно для забезпечення внутрішніх потреб.
