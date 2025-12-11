0 800 307 555
Українські АЕС змушені знизити потужність реакторів через атаки рф — МАГАТЕ

Масштабні повітряні атаки рф минулої суботи спричинили серйозні перебої в енергосистемі України та зовнішньому електропостачанні трьох АЕС, що призвело до зниження потужності окремих реакторів і тимчасових зупинок енергоблоків.
Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Ґроссі, передає Укрінформ.
«Ці перебої призвели до коливань вироблення електроенергії, тимчасових відключень та вимушених зупинок окремих енергоблоків. У кількох випадках блоки були відключені від мережі або працювали на зниженій потужності, щоб підтримати баланс мережі та запобігти пошкодженню обладнання після раптових спрацьовувань захисту», — заявив Гроссі.
Він сказав, що вранці 6 грудня окупована Запорізька ЗАЕС зазнала ще однієї втрати всіх джерел зовнішнього електроживлення — вже в 11-й раз за час війни — що тривало близько пів години, коли обидві її зовнішні лінії електропостачання були відключені з різницею у 20 хвилин.
Як зазначили в МАГАТЕ, «попри це, системи ядерної безпеки діючих АЕС продовжують працювати як належить, а аварійні джерела електроживлення залишаються повністю доступними. Команди МАГАТЕ, розміщені на українських ядерних об’єктах, продовжують уважно стежити за ситуацією та підтримувати зв’язок з операторами», — йдеться у повідомленні.
У межах зусиль МАГАТЕ, спрямованих на запобігання ядерній аварії, команда агентства цього місяця відвідує понад 10 електричних підстанцій в Україні.
За матеріалами:
Finance.ua
