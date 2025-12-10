Більшість великих індійських НПЗ почали активно скуповувати нафту рф Сьогодні 22:34 — Енергетика

Чотири з семи найбільших нафтопереробних компаній Індії зараз активно купують російську нафту, адже великі знижки стимулюють шукати «несанкційні» барелі, навіть попри те, що гігант Reliance Industries Ltd. утримується від торгівлі.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Державні Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp. за останні кілька днів придбали загалом близько 10 партій російської сирої нафти, не охопленої санкціями, включно з сортом Urals, розповіли обізнані з угодами джерела. Тим часом Hindustan Petroleum Corp. шукає постачання з поставкою в січні, додали співрозмовники.

Якщо врахувати Nayara Energy, яка продовжила закупівлю російської нафти навіть після внесення до чорного списку Європою, ці чотири переробники разом забезпечили трохи більш як 60% імпорту нафти Індією цього року, за даними аналітичної компанії Kpler.

Натомість помітно відсутня Reliance — до недавнього часу найбільший покупець російської нафти в Індії. За словами джерел, конгломерат наразі уникає закупівель навіть за своїм довгостроковим контрактом із Rosneft PJSC, що передбачає до 500 000 барелів на добу, намагаючись не ризикувати порушенням санкцій США чи Європи.

Індія вже кілька місяців намагається витримати складний баланс: зберегти доступ до дешевої російської нафти, продемонструвати геополітичну незалежність і водночас не роздратувати ні Вашингтон, ні Брюссель.

Очікується, що імпорт російської нафти Індією знизиться наступного року через внесення до санкційних списків і Rosneft, і Lukoil PJSC, однак торгівля, ймовірно, збережеться, але на нижчому рівні.

За даними трейдерів в Індії, російська нафта зараз продається приблизно по $40−45 за барель.

На піку закупівель у червні цього року Індія імпортувала з росії понад 2 млн барелів нафти на добу. Очікується, що в грудні цей показник знизиться до 1,3 млн барелів на добу (частково завдяки раніше законтрактованим партіям до введення обмежень), а в січні впаде ще нижче.

Невідомо, чи будуть такі скорочені обсяги достатніми для адміністрації Трампа, яка звинувачує Індію у фінансуванні війни володимира путіна та вимагає розірвати енергетичні зв’язки з москвою. Довгоочікувана торговельна угода між Нью-Делі та Вашингтоном досі не фіналізована.

