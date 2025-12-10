Уряд доручив перенаправити світло з вулиць і парків до будинків українців Сьогодні 12:03 — Енергетика

Уряд доручив перенаправити світло з вулиць і парків до будинків українців

Кабінет Міністрів ухвалив низку рішень для стабілізації ситуації в енергосистемі та забезпечення населення світлом.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Скорочення неважливого споживання

Обласні військові адміністрації у дводенний термін мають переглянути фактичні списки об’єктів критичної інфраструктури.

Відключення не застосовуватимуться до лікарень, шкіл, об’єктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу.

Із переліків будуть виключені споживачі, що не мають критичного значення для функціонування регіонів у нинішніх умовах. Вивільнені обсяги електроенергії спрямовуються для побутових споживачів.

ОВА, органи місцевого самоврядування та комунальні підприємства мають забезпечити зменшення неважливого споживання.

«Додаткове освітлення будівель і вулиць, парків, декоративні гірлянди, вулична реклама у центрах міст не є пріоритетними у час складної ситуації в енергетиці», — заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

При цьому вулиці та дороги з підвищеною аварійністю повинні залишатися освітленими навіть в умовах економії електричної енергії. Перелік таких ділянок визначать МВС та Національна поліція.

Пересування людей та безпека дорожнього руху має бути дотримана.

Заходи економії не стосуються електроенергії, виробленої на власних енергогенеруючих установках споживачів для власних потреб.

Робота об’єктів розподіленої генерації

Міненерго, Мінрозвитку, Держінспекція енергетичного нагляду та ОВА повинні забезпечити повноцінну роботу об’єктів розподіленої генерації — газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, дизельних, бензинових та газових генераторів.

«Проблеми, що перешкоджають відпуску електроенергії в мережі, повинні бути оперативно усунені. Усі наявні когенераційні установки мають бути введені в експлуатацію», — наголосила Свириденко.

Імпорт електроенергії

Уряд дозволив державним компаніям та компаніям із часткою державної власності від 50% імпортувати електроенергію. Це зменшить навантаження на енергосистему та підвищить стабільність у пікові години.

Імпорт здійснюватиметься за погодженням з НЕК «Укренерго».

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке спрямоване на стримування зростання тарифу на передачу електроенергії. Ця складова суттєво впливає на загальну вартість електроенергії для всіх споживачів.

«Ми змінили механізм, за яким „Укренерго“ може купувати електроенергію для покриття технологічних втрат. Тепер оператор зможе купувати її не лише там, де ціни швидко і суттєво змінюються, а й на спеціальних торгах — за більш прогнозованими й часто нижчими цінами», — заявляла тоді Свириденко.

