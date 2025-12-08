0 800 307 555
рф постачає газ до Китаю в обхід санкцій США, — Вloomberg

Енергетика
22
російський експортний завод зрідженого природного газу доставив свою першу партію до Китаю з моменту запровадження санкцій США у січні. Це є черговою ознакою посилення енергетичної співпраці між Пекіном та Москвою.
Про це повідомляє Bloomberg.
Дані, зібрані Bloomberg свідчать що судно Valera, яке в жовтні завантажило партію з об’єкта «Портова» ПАТ «Газпром» на Балтійському морі, прибуло до імпортного терміналу Бейхай на півдні Китаю в понеділок.
Як і судно, так і «Портова» були санкціоновані адміністрацією колишнього президента США Джо Байдена, щоб перешкодити планам росії щодо збільшення експорту СПГ.
Китай, який не визнає односторонніх санкцій, протягом останніх кількох місяців дедалі частіше купував російський газ із чорного списку, що посилило енергетичні зв’язки між двома країнами.
Пекін також проігнорував ширші наполягання президента США Дональда Трампа щодо припинення продажу російської нафти, що, ймовірно, стане ключовою частиною торговельних переговорів між Вашингтоном і Нью-Делі цього тижня.
росія має два відносно невеликі експортні заводи ЗПГ на Балтійському морі, причому завод у Висоцьку, яким керує ПАТ «Новатек», також внесений до чорного списку США.
Ще один російський завод, що перебуває під санкціями, — об’єкт «Арктик ЗПГ 2» у Сибірі, ​​- почав постачати паливо до Бейхая наприкінці серпня.
В середині жовтня супутникові знімки показали танкер, який завантажувався на станції Портова, перевантажуючи паливо на інше судно, зареєстроване на гонконгську компанію, що базується поблизу Малайзії.
Це судно, відоме як CCH Gas, надсилало хибні сигнали місцезнаходження і було помічено супутниками поблизу Китаю минулого місяця. Де воно зараз знаходиться, незрозуміло.
За матеріалами:
РБК-Україна
