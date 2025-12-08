Італія надасть Україні обладнання для підтримки енергетичної інфраструктури Сьогодні 12:35 — Енергетика

Італія надасть Україні обладнання для підтримки енергетичної інфраструктури

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні підтримку нашої енергетичної інфраструктури обладнанням.

Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі.

Також Зеленський подякував Мелоні за увагу до дипломатичної роботи.

«Говорив із Головою Ради міністрів Джорджею Мелоні, дуже предметно, дякую за таку увагу до дипломатичної роботи та підтримку нашої енергетичної інфраструктури обладнанням, яке найближчими днями надішле Італія», — написав президент України.

Зеленський додав, що вони також обговорювали результати спілкування з американською стороною, зокрема, які є перспективи та складнощі. На думку президента України, ще потрібно всім разом попрацювати, щоб росія реально пішла на закінчення війни.

«Італія чітко підтримує необхідність справжньої безпеки та недопущення будь-яких спалахів війни», — зазначив Зеленський.

