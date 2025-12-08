Уряд ухвалив рішення, яке має стримати зростання тарифу на електроенергію Сьогодні 11:35 — Енергетика

Уряд ухвалив рішення, яке має стримати зростання тарифу на електроенергію

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке спрямоване на стримування зростання тарифу на передачу електроенергії. Ця складова суттєво впливає на загальну вартість електроенергії для всіх споживачів.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

«Ми змінили механізм, за яким „Укренерго“ може купувати електроенергію для покриття технологічних втрат. Тепер оператор зможе купувати її не лише там, де ціни швидко і суттєво змінюються, а й на спеціальних торгах — за більш прогнозованими й часто нижчими цінами», — зазначила Свириденко.

Що це означає для користувачів

Свириденко пояснила, що це означає для споживачів, у тому числі для промислових підприємств. За її словами, зміни забезпечують повільніше зростання тарифу на передачу електроенергії і більш прогнозовані витрати для підприємств, які працюють на експорт і створюють робочі місця.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів продовжив дію покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку електроенергії до 30 квітня 2026 року. Це означає, що під час опалювального сезону громадяни сплачуватимуть 4,32 грн за кВт⋅год.

Уряд також зберіг пільгову ціну для споживачів, які використовують електроенергію для опалення житла:

— за споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць діятиме тариф 2,64 грн за 1 кВт⋅год;

— за обсяг, що перевищує встановлений ліміт, ціна становитиме 4,32 грн за кВт⋅год.

