ЄС не купуватиме газ із росії навіть після настання миру — єврокомісар

Європейські законодавці цього тижня погодили історичну угоду щодо повної відмови від російського газу до 2027 року. Країни-члени Європейського Союзу не будуть купувати російські газ, навіть коли буде досягнуто мирної угоди між росією та Україною.

Про це розповів єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен в інтерв’ю Euronews Europe Today

Європа не повернеться до імпорту енергії з росії

Йоргенсен наголосив, що Європа не повернеться до російського газу, навіть коли буде досягнуто мирної угоди між росією та Україною.

Він повідомив, що готується новий законопроєкт щодо заборони російської нафти і його планують представити найближчим часом. У коментарі Euronews він назвав заборону на російський трубопровідний газ та скраплений природний газ точкою неповернення для ЄС.

Йоргенсен нагадав, що після вторгнення рф у лютому 2022 року ціни на газ різко зросли, що стало сильним ударом для економіки Європи. Він зазначив, що ЄС не повинен повторювати помилку залежності від російського газу у майбутньому.

Позиція Угорщини

Угорщини заявила про намір юридично оскаржити пропозицію Єврокомісії. Йоргенсен зазначив, що не розуміє позицію Угорщини та Словаччини і вважає, що Європа повинна діяти спільно, щоб підтримати Україну.

Він також повідомив, що Єврокомісія готова допомогти державам, які можуть зіткнутися з ризиками перебоїв у постачанні.

Поступова відмова від російського газу

Раніше Finance.ua писав , що головування Ради та представники Європейського парламенту досягли попередньої угоди щодо регламенту поступового припинення імпорту російського природного газу.

За словами Йоргенсена, це дасть змогу уникнути негативних наслідків. Згідно з угодою, з кінця 2027 року у ЄС не повинні надходити російський трубопровідний газ та LNG.

Для короткострокових контрактів, укладених до 17 червня, заборона на LNG набиратиме чинності з 25 квітня 2026 року, а на трубопровідний газ з 17 червня 2026 року.

Довгострокові контракти на імпорт LNG можуть діяти до 1 січня 2027 року, відповідно до дев’ятнадцятого пакета санкцій. Для довгострокових контрактів на імпорт трубопровідного газу заборона набуде чинності 30 вересня 2027 року.

За потреби, залежно від рівня заповнення газових сховищ, термін можуть перенести на 1 листопада 2027 року.

