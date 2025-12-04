Біоетанол в Україні: що це, як його виробляють і перспективи розвитку Сьогодні 18:30 — Енергетика

Біоетанол в Україні: що це, як його виробляють і перспективи розвитку

Сучасний світ активно переходить на відновлювані джерела енергії, і біоетанол привертає особливу увагу як екологічна альтернатива бензину. Для України він має потенційне стратегічне значення: може зменшити залежність від імпорту нафтопродуктів, сприяти виконанню євроінтеграційних зобов’язань у сфері клімату та енергетики і стимулювати розвиток сільського господарства.

Аналітики YC. Market від YouControl проаналізували світові тенденції виробництва біоетанолу та розглянули потенціал України.

Що таке біоетанол і як його виробляють

Біоетанол — це етиловий спирт (C₂H₅OH), отриманий з рослинної сировини, що містить вуглеводи, включно з крохмалистими або цукристими культурами, біомасою та органічними відходами.

Виробництво відбувається у два етапи: спершу отримують спирт-сирець шляхом спиртового бродіння, потім зневоднюють його до паливного етанолу високої чистоти з вмістом води не більше 1%.

Такий біоетанол можна змішувати з бензином у різних пропорціях або використовувати окремо.

Світові тенденції виробництва та споживання

Світовий ринок біоетанолу зростає. Очікується, що у 2025 році випуск досягне 32 тис. млн галонів. У 2024 році виробництво перевищило 30 тис. млн галонів, що відповідає приблизно 114 млн м³.

Найбільшими виробниками є США (52% світового обсягу) і Бразилія (28%). Індія та ЄС виробляють по 5%, Китай — 4%, Канада — 2%. Кожна країна використовує власну сировину: Бразилія — цукрову тростину, США — кукурудзу, Європа та Китай — зернові й цукровий буряк.

Прогноз показників світового виробництва біоетанолу, Джерело: International Energy Agency (IEA) та монографія Климчука О.В.

Ризики галузі

Біоетанол здатен скоротити споживання бензину, але не повністю замінити його. Світовий досвід показує ризики: у США збанкрутували 15 виробників через інженерні помилки, управлінські прорахунки та високу конкуренцію з боку нафтових компаній.

Політика і регулювання

У багатьох країнах розвиток біоетанолу підтримує держава через субсидії, пільги та квоти. В ЄС встановлені стандарти мінімальної частки біокомпонентів у бензині, що поступово зростає. Подібні норми діють у США, Канаді, Франції та Польщі. Водночас контролюють, щоб виробництво біопалива не шкодило продовольчій безпеці.

В Україні з 1 травня 2025 року введено обов’язкове додавання мінімум 5% біоетанолу до бензину. Через ринкові обставини штрафи за невиконання відтерміновані до початку 2026 року. Це створює нормативне підґрунтя для розвитку галузі.

Перспективи України

Аграрний сектор країни може забезпечити сировину для біоетанолу. Пшениця, кукурудза, ячмінь, цукрові буряки та меляса виробляються у великих обсягах. Біоетанол може зменшити імпорт пального, скоротити викиди СО₂, підвищити енергетичну незалежність та стабілізувати збут сільгосппродукції.

Проєкти створюють нові робочі місця, інвестиції в сільські регіони та сприяють децентралізації енергетики.

Станом на 2025 рік в Україні діє 17 заводів з виробництва біоетанолу з потужністю 430 тис. тонн на рік, що більш ніж у чотири рази перевищує внутрішню потребу для E5-наповнення. З посиленням європейського курсу на Green Deal та можливим переглядом торгівельних квот, в України з’являється шанс стати одним з ключових постачальників біоетанолу до ЄС.

Регіональний аналіз

Центральні та південні області мають найбільшу кількість агропідприємств, здатних постачати сировину: Кіровоградська — 1716, Дніпропетровська — 1569, Полтавська — 1420, Вінницька — 1361, Одеська — 1236, Миколаївська — 1109, Черкаська — 1023 та Київська область з Києвом — близько 1175.

Серед регіонів зі середньою кількістю компаній — Харківська, Хмельницька, Сумська, Чернігівська, Житомирська, Тернопільська та Львівська. Менше підприємств у західних і північних областях через кліматичні умови та площу земель.

ТОП-10 міст за кількістю потенційних постачальників сировини: Київ (188), Миколаїв (85), Кропивницький (57), Дніпро (49), Харків (43) та інші обласні центри.

Інфографіка: YouControl

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.