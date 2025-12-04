0 800 307 555
Енергетика
У «Нафтогазі» назвали ключові фактори, які дозволять Україні пройти опалювальний сезон
У «Нафтогазі» назвали ключові фактори, які дозволять Україні пройти опалювальний сезон, Фото: РБК-Україна
Внутрішній видобуток газу, його імпорт, а також робота з підземними сховищами (ПСГ) повинні дозволити Україні пройти опалювальний сезон.
Про це заявив комерційний директор «Групи «Нафтогаз» Сергій Федоренко під час брифінгу.
Комерційний директор «Групи «Нафтогаз» назвав три ключові фактори успіху.
«Поточний імпорт — це 26 (млн куб. м на день. — Ред.), в минулому місяці він був на рівні 21, тобто збільшення вже відбулось. Це відбулось за рахунок нашого контрактування, за рахунок ринкової ситуації і індустрії, яка теж страхує так звану хеджу і свої ризики непостачання газу», — зазначив Федоренко.
За його словами, внутрішній видобуток, імпорт, а також робота з підземними сховищами — це та система, яка дозволить Україні пройти опалювальний сезон стабільно.
«Тому імпорт вже виростає за рахунок збільшення імпорту і групи „Нафтогаз“, і приватних гравців», — додав він.

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет Міністрів продовжив дію покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку електроенергії до 30 квітня 2026 року. Це означає, що під час опалювального сезону громадяни сплачуватимуть 4,32 грн за кВт⋅год.
  • Уряд також зберіг пільгову ціну для споживачів, які використовують електроенергію для опалення житла:
— за споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць діятиме тариф 2,64 грн за кВт⋅год;
— за обсяг, що перевищує встановлений ліміт, ціна становитиме 4,32 грн за кВт⋅год.
За матеріалами:
РБК-Україна
НафтогазНафтогазовий сектор
