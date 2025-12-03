Розмір штрафів за розміщення генератора на балконі Сьогодні 19:33 — Енергетика

Розмір штрафів за розміщення генератора на балконі

Згідно з вимогами правил пожежної безпеки та для того, щоб люди не отруїлися продуктами згорання палива з генератора, ці пристрої категорично заборонено встановлювати всередині житлових приміщень, до прикладу, у квартирах, у будинках, а також у підвалах, гаражах, під’їздах, на горищах.

Також побутові генератори не можна ставити у виробничих закритих приміщеннях.

Читайте також Власники генераторів мають повідомляти податкову службу про запас пального

Про це розповів кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційно-вимірювальних технологій та енергетичного менеджменту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Андрій Яворський, а адвокатка ОА EvrikaLaw Ольга Брус пояснила, як карають громадян, які ставлять ці прилади у невстановлених місцях.

Чому не можна ставити генератор на балконі

«Генератори заборонено ставити на балконах і не важливо, який саме балкон — закритий чи ні, бо, по-перше, ми маємо справу з пристроєм, у якому є легкозаймисте паливо, а по-друге, продукти його згорання можуть потрапити в оселю», — поділився Яворський.

Співбесідник додав, що через наявність палива значно зростає ризик пожежі, а продукти його згорання можуть спровокувати отруєння різного ступеня тяжкості (все залежить від рівня концентрації отруйних речовин у повітрі).

Читайте також Скільки коштують генератори та їх електроенергія

За словами експерта, жоден з генераторів, який використовує будь-яке легкозаймисте паливо, не можна ставити на балконі. Але вихід є, каже він:

«Є чудова альтернатива генераторам — це портативна зарядна станція».

Експерт підкреслив, що цю станцію можна поставити у себе вдома, але її не бажано ставити на балконі, оскільки вона буде перебувати у зоні впливу низьких температур, і це недобре для акумуляторів (вони псуються, зменшується об’єм енергії, яку вони можуть зберігати).

«Якщо вимкнення електропостачання тривають приблизно 4 годин на день, то користувачам буде достатньо для резервного живлення зарядної станції. Звичайно, якщо вимкнення тривають 18 годин чи декілька діб, тоді, звичайно, треба використовувати генератори», — зазначив доцент.

Де можна встановлювати генератор

Згідно з правилами пожежної безпеки генератори можна встановлювати на спеціально підготованих відкритих майданчиках.

«Поверхня, на яку встановлюється пристрій має бути міцна, оскільки він вібрує і може перекинутися. Дуже бажано, щоб для нього була бетонна основа. Також його можна встановити на бетонну плитку», — сказав він.

За його словами, дуже бажано, щоб над пристроєм був навіс, який захищатиме його від опадів. «Але при цьому навіс має не заважати виходу газів», — вказав він.

Який штраф

«Штраф за таке правопорушення для пересічних громадян становить від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів (тобто від 1700 до 3400 гривень).

Це передбачено статтею 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної та техногенної безпеки)", — вказала адвокатка Ольга Брус.

Експертка додала, що якщо особа вперше вчинила таке правопорушення, то вона заплатить мінімальний штраф, і має усунути причину його накладення. «У тому разі, якщо це вчинено повторно упродовж року, то розмір суми штрафу збільшиться та буде близькою до найвищої», — поділилася експертка.

За її словами, якщо співробітники ДСНС не можуть вплинути на порушника штрафами, тоді можна «підключати» і органи поліції, бо його дії заважають громадському порядку (є сильні шум та вібрація) та можуть спричинити значну шкоду (можлива пожежа).

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.