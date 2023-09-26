Власники генераторів мають повідомляти податкову службу про запас пального — Finance.ua

Власники генераторів мають повідомляти податкову службу про запас пального Сьогодні 20:04 — Енергетика

Власники генераторів мають повідомляти податкову службу про запас пального

Власники генераторів мають повідомляти Державній податковій службі про запаси пального.

Про це інформує пресслужба ДПС Дніпропетровщини.

Як в Україні зберігати пальне для генераторів?

Закон України від 13 грудня 2022 року № 2836-IX доповнив ст. 18 ЗУ від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР. Згідно з ними, на період дії воєнного стану в Україні та протягом 30 днів від моменту його скасування:

Суб'єкт господарювання без дозволу або ліцензії має право зберігати пальне для заправлення електрогенератора в обсязі до 2 тис. л на кожному об'єкті з генератором.

Щоб зберігати понад 2 тис. л пального для електрогенераторної установки на кожному об'єкті з генератором, потрібно подати декларацію щодо провадження господарської діяльності із зберігання пального.

У декларації треба зазначити відомості про суб'єкта господарювання: ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, ПІБ керівника юридичної особи або його уповноваженого представника, загальну місткість резервуарів та ємностей для пального.

Суб'єкт, який подав декларацію, може зберігати понад 2 тис. л пального на кожному об'єкті.

Суб'єкти господарювання, які мають менше 2 тис. л пального для генераторів, мають звернутися до ДПС будь-яким засобом зв’язку.

Платники податку під час заповнення акцизної накладної на відвантаження пального для електрогенераторних установок у верхній лівій частині акцизної накладної мають зазначити:

у полі «Коди операцій» — «3 — суб'єкт господарювання не платник»;

у полі «Умови оподаткування» — ознака щодо умови оподаткування пального «0 — оподатковується на загальній системі»;

у полі «Напрям використання» — напрям «0 — загальний напрям»;

у полі «Адреса місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, на якому суб'єкт господарювання зберігає пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки, зазначається адреса де буде зберігатись пальне для електрогенераторних установок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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