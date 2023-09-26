Власники генераторів мають повідомляти податкову службу про запас пального — Finance.ua

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Власники генераторів мають повідомляти податкову службу про запас пального

Енергетика
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Власники генераторів мають повідомляти податкову службу про запас пального
Власники генераторів мають повідомляти податкову службу про запас пального
Власники генераторів мають повідомляти Державній податковій службі про запаси пального.
Про це інформує пресслужба ДПС Дніпропетровщини.

Як в Україні зберігати пальне для генераторів?

Закон України від 13 грудня 2022 року № 2836-IX доповнив ст. 18 ЗУ від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР. Згідно з ними, на період дії воєнного стану в Україні та протягом 30 днів від моменту його скасування:
  • Суб'єкт господарювання без дозволу або ліцензії має право зберігати пальне для заправлення електрогенератора в обсязі до 2 тис. л на кожному об'єкті з генератором.
  • Щоб зберігати понад 2 тис. л пального для електрогенераторної установки на кожному об'єкті з генератором, потрібно подати декларацію щодо провадження господарської діяльності із зберігання пального.
  • У декларації треба зазначити відомості про суб'єкта господарювання: ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, ПІБ керівника юридичної особи або його уповноваженого представника, загальну місткість резервуарів та ємностей для пального.
  • Суб'єкт, який подав декларацію, може зберігати понад 2 тис. л пального на кожному об'єкті.
Суб'єкти господарювання, які мають менше 2 тис. л пального для генераторів, мають звернутися до ДПС будь-яким засобом зв’язку.

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Платники податку під час заповнення акцизної накладної на відвантаження пального для електрогенераторних установок у верхній лівій частині акцизної накладної мають зазначити:
  • у полі «Коди операцій» — «3 — суб'єкт господарювання не платник»;
  • у полі «Умови оподаткування» — ознака щодо умови оподаткування пального «0 — оподатковується на загальній системі»;
  • у полі «Напрям використання» — напрям «0 — загальний напрям»;
  • у полі «Адреса місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, на якому суб'єкт господарювання зберігає пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки, зазначається адреса де буде зберігатись пальне для електрогенераторних установок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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