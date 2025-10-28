Скільки коштують генератори та їх електроенергія Сьогодні 19:00 — Енергетика

Ціна електроенергії, отриманої з бензинового або дизельного генератора, у кілька разів перевищує тариф, встановлений державою. «Якщо денний тариф складає 4,32 гривні за кіловат-годину, то з генератора це вийде до 30 гривень за кіловат».

Про це розповів директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн, пише РБК- Україна.

Вартість генераторів ми аналізували на одному з найбільших в Україні сервісів для порівняння цін і товарів в інтернет-магазинах — Hotline. Середні ціни на дві найпопулярніші моделі бензинових генераторів, потужністю до 3 кВт та одну найпопулярнішу модель дизельного генератора потужністю 5 кВт.

Актуальні ціни на пальне на одному з найбільших українських автопорталів AUTO.RIA. Оптимальним вибором для сучасних бензинових генераторів є бензин марки А-92.

Станом на 27 жовтня середня ціна на цей вид пального дорівнює 57,14 гривні. Дизельне пальне в середньому коштує 55,56 гривні.

Найпопулярнішою моделлю бензинового генератора є K&S BASIC KSB 21i S, потужністю 1,8 кВт. В середньому цей пристрій коштує 18 900 гривень та споживає 0,3 літра бензину на 1 кВт-год.

При споживанні 0,3 літра бензину на 1 кВт-год і середній ціні пального 57,14 грн, вартість 1 кВт-год становить близько 17,14 грн.

Другою за популярністю є модель MaXpeedingRODS MXR3500, потужністю 3 кВт. Цей генератор в середньому коштує 28 100 гривень та споживає приблизно 0,2 літра бензину на 1 кВт-год — приблизно 11,42 гривні, що майже у три рази вище за тариф для населення.

Слід зазначити, що при розрахунках ми використовували середні значення споживання. Ці показники можуть змінюватись залежно від кількості підключених приладів.

«На кінцеву ціну електроенергії впливає тип генератора, його потужність, рівень навантаження й ефективність роботи. Якщо підключати генератор лише для кількох приладів, то собівартість електроенергії виходить просто космічною», — пояснив Куюн.

Також ми не враховували вартість розхідників та мастила, заміну якого потрібно здійснювати приблизно кожні 50 годин роботи генератора.

«За генераторами треба слідкувати, бо вони дуже тендітні. Серед обов’язкових робіт — заміна мастила, фільтрів та акумуляторів. Такі профілактичні роботи можуть коштувати від кількох сотень до кількох тисяч гривень» — резюмував експерт.

Раніше ми писали , що після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури та відключень світла по Україні, мережа торговельних центрів «Епіцентр» зафіксувала різке зростання попиту на товари для автономного енергозабезпечення.

Згідно з даними аналітичного напрямку компанії, вже на наступний день після повітряних атак, що відбулися в ніч з 9 на 10 жовтня, продажі таких товарів зросли майже в 4 рази.

Найбільше зріс попит на павербанки, пальники і туристичні плитки (у 8,4 рази), зарядні станції (майже в 7 разів), а також ліхтарі та газові балони (у 3,7 рази).

