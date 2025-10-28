0 800 307 555
Кличко повідомив, коли в Києві почнуть подавати тепло до житлових будинків

У середу, 29 жовтня, Київ розпочинає опалювальний сезон у житловому фонді.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
За його словами, у питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори:
  • погодні умови;
  • раціональне використання палива;
  • забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках;
  • зниження навантаження на електромережу.
Кличко нагадав, що розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до 7 днів.
«Враховуючи подальше зниження температури, міська влада ухвалила рішення про початок подачі тепла в помешкання киян», — зазначив він.
Опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери Київ розпочав 3 жовтня.
Голова Київської обласної державної (військової) адміністрації Микола Калашник також повідомив, що на Київщині 28 жовтня офіційно стартував опалювальний сезон у житловому фонді.
«Навчальні заклади, лікарні, дитячі садочки та інші об’єкти соціальної інфраструктури, які мають індивідуальні системи опалення, підключалися до тепла протягом жовтня. Ті, що отримують тепло через центральну мережу разом із житловим фондом, підключатимуться вже зараз», — повідомив Калашник.
Він зазначив, що підготовка до зими розпочалася відразу після завершення попереднього опалювального сезону. У громадах системно проводили ремонт і оновлення мереж, котелень, монтаж і запуск нових когенераційних установок.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами заявив, що у вівторок, 28 жовтня, Україна офіційно розпочала опалювальний сезон. Найскладнішою залишається ситуація у Шостці на Сумщині. Влада вже забезпечила 70% фінансування на імпорт газу та домовилася про допомогу з країнами ЄС.

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет Міністрів продовжив дію покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку електроенергії до 30 квітня 2026 року. Це означає, що під час опалювального сезону громадяни сплачуватимуть 4,32 грн за кВт⋅год.
  • Уряд також зберіг пільгову ціну для споживачів, які використовують електроенергію для опалення житла:
— за споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць діятиме тариф 2,64 грн за кВт⋅год;
— за обсяг, що перевищує встановлений ліміт, ціна становитиме 4,32 грн за кВт⋅год.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
