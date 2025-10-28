0 800 307 555
Зеленський оголосив офіційний старт опалювального сезону

Енергетика
103
У вівторок, 28 жовтня, Україна офіційно розпочала опалювальний сезон. Найскладнішою залишається ситуація у Шостці на Сумщині. Влада вже забезпечила 70% фінансування на імпорт газу та домовилася про допомогу з країнами ЄС.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає Суспільне.

Опалення та постачання газу

За словами президента, офіційно опалювальний сезон в Україні стартує 28 жовтня, хоча в окремих громадах соціальні об’єкти вже почали підключати до тепла.
«Ми знайшли гроші — близько 70% від необхідної суми для імпорту газу. Газ — це важлива основа для опалення. Уряд забезпечить повне фінансування», — сказав Зеленський.
Найскладнішою ситуацією він назвав Шостку, де підготовка до опалювального сезону триває в умовах дефіциту ресурсів.

Енергетика та ППО

Президент наголосив, що Україна працює у «реалістичному сценарії», одночасно відновлює пошкоджені об’єкти та захищає діючу енергетичну інфраструктуру. Для цього збільшують кількість відновлювальних бригад і штабів швидкого реагування.
«Якщо буде достатньо ракет ППО, втрат буде менше», — наголосив він.
За словами Зеленського, питання дефіциту деяких типів ракет поступово вирішується: «Перехоплювачі запрацюють, команд стане більше, збиватимуть більше».

Переговори з міжнародними партнерами

Президент повідомив, що Україна веде переговори з Німеччиною та Італією про закупівлю обладнання для виробництва електроенергії.
«Ми з канцлером Німеччини це проговорили. Є дві компанії у Німеччині та Італії, які виробляють необхідне обладнання. Я показав, скільки саме потрібно, і попросив профінансувати закупівлю за гуманітарними програмами», — розповів Зеленський.
За його словами, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні розглядає два варіанти допомоги: постачання обладнання або підтримку газопостачання. Україні обидва варіанти підходять.
Крім того, підтримку пообіцяла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також досягнуто домовленостей із Нідерландами.

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет Міністрів продовжив дію покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку електроенергії до 30 квітня 2026 року. Це означає, що під час опалювального сезону громадяни сплачуватимуть 4,32 грн за кВт⋅год;
  • раніше перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що підвищення житлово-комунальних тарифів та цін на енергію для населення в Україні є неминучим кроком — це потрібно для стабілізації економіки. За словами Ніколайчука, НБУ прагне досягати інфляційних цілей не адміністративними обмеженнями, а за допомогою послідовної монетарної політики. Водночас різкі цінові стрибки, зокрема у сфері комунальних тарифів, створюють додаткові ризики для економіки.
За матеріалами:
suspilne.media
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
