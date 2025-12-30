0 800 307 555
Поставки російської нафти до Індії впали до найнижчого рівня за 3 роки

Енергетика
16
Поставки нафти рф до Індії у грудні можуть досягти найнижчого рівня за три роки, але обсяги, ймовірно, зростуть на початку наступного року після відновлення закупівель найбільшим НПЗ.
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними аналітичної компанії, очікується, що поставки у грудні становитимуть близько 1,1 млн барелів на день — найнижчий показник з листопада 2022 року. Це все ж вище прогнозу індійських чиновників на початку місяця після останніх обмежень США на російські енергоносії.
Bloomberg нагадує, що попит Індії на російську нафту останніми місяцями знизився через посилений контроль США за торгівлею.
Поставки впали в липні, а потім частково відновилися, коли деякі нафтопереробні заводи, зокрема Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp., повернулися до закупівель за зниженими цінами.
Найбільший імпортер — індійська компанія Reliance призупинила закупівлі після санкцій США проти «Роснефті» та «Лукойлу» наприкінці жовтня, але тепер відновила закупівлі у постачальників, які не входять до санкційного списку.
Зазначається, що російська нафта використовується на заводі Reliance Jamnagar у Гуджараті для внутрішнього ринку. Поставки у другому тижні грудня сповільнилися до 712 тис. барелів на день, а потім зросли. Індійські чиновники прогнозували 800 тис. барелів на день.
«Зниження грудневого імпорту відбулося після паузи з боку Reliance, а також через менші потоки до терміналу Mundra HPCL-Mittal Energy Ltd. і Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd., яка цього місяця вперше з вересня 2022 року не закупила жодного бареля», — йдеться у матеріалі.
Додатковий імпульс поставкам може надати Nayara Energy Ltd., яка планує відкласти планове обслуговування заводу Вадінар, що потенційно дозволить збільшити закупівлі російської сирої нафти.
За матеріалами:
РБК-Україна
Енергетика
