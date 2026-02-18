Угорщина заявила, що припиняє постачання дизельного пального до України Сьогодні 16:05 — Енергетика

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна припиняє постачання дизельного пального до України до відновлення роботи нафтопроводу «Дружба».

Заяву Сійярто у середу наводить Index.

Причина рішення Будапешта

Сійярто доповідав на засіданні уряду в середу про ситуацію з постачанням нафти до Угорщини після того, як поставки через нафтопровід «Дружба» припинились.

Він заявив, що постачання нафти досі не відновлене «за рішенням України» та назвав це «суто політичним рішенням».

«Ми припиняємо постачання дизельного пального до України, і воно не буде продовжуватися, доки нафта не почне знову надходити по нафтопроводу „Дружба“. На цьому ми зупинимося», — сказав Сійярто.

Запаси та альтернативні маршрути

За словами угорського міністра, країна наразі має стратегічні запаси нафти, яких вистачить на 96 днів, тому в короткостроковій перспективі немає причин для занепокоєння.

Також Сійярто повідомив, що угорська компанія MOL замовила перші партії російської нафти, які транспортуватимуть до Угорщини морським шляхом через Хорватію.

Коментар Словаччини

Як пише видання Dennik N , прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо стверджує, що Україна навмисно затягує відновлення пошкодженої ділянки нафтопроводу «Дружба» через начебто політичне рішення президента України Володимира Зеленського.

«Якщо підтвердиться наша підозра, що йдеться про політичний шантаж, він (Зеленський. — Ред.) поступово втратить нашу підтримку», — заявив Фіцо.

Урядовець не виключає, що пошкоджену ділянку нафтопроводу «Дружба» у Бродах вже відремонтували, і має намір звернутися до Європейської комісії з проханням перевірити ситуацію.

Міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова стверджує, що Україна кілька разів змінювала дату завершення ремонту пошкодженої російським обстрілом ділянки нафтопроводу «Дружба». За її даними, раніше говорилося про відновлення постачання нафти 18 лютого, а тепер йдеться про 20 лютого.

