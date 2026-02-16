Експорт російської нафти до Китаю оновив рекорд
Експорт російської нафти до Китаю зросте третій місяць поспіль і досягне нового рекордного рівня в лютому, оскільки незалежні нафтопереробні заводи скупили вантажі зі значними знижками після того, як Індія різко скоротила обсяги закупівель.
Про це повідомляє Reuters.
Поставки на рекордному рівні
За попередніми оцінками Vortexa Analytics, у лютому поставки російської нафти до Китаю становитимуть 2,07 млн барелів на добу, що перевищує січневий показник у 1,7 млн барелів на добу.
За попередніми даними Kpler, імпорт у лютому становив 2,083 млн барелів на добу, що більше, ніж 1,718 млн барелів на добу в січні.
З листопада Китай замінив Індію як головного клієнта Москви з морських поставок, оскільки західні санкції через війну в Україні та тиск з метою укладення торговельної угоди з США змусили Нью-Делі скоротити імпорт російської нафти до дворічного мінімуму в грудні.
За даними Kpler, імпорт російської нафти в Індію в лютому, за оцінками, знизиться до 1,159 млн барелів на добу.
Цінові знижки та конкуренція
Це призвело до зниження цін на російську нафту на 9−11 доларів за барель нижче базової ціни ICE Brent за січень/лютий для поставок до Китаю, що є найнижчим показником за останні роки для нафти марки Urals.
Уральська нафта, а також інші експортні сорти, такі як «Сокол» і «Варандей», додалися до регулярних поставок флагманської російської суміші ESPO, що експортується з далекосхідного порту Козьміно, розташованого ближче до Китаю, створивши сильну конкуренцію з боку поставок з Ірану.
Незалежні китайські нафтопереробні заводи, відомі як «чайники», є найбільшими у світі споживачами нафти з росії, Ірану та Венесуели, на яку США наклали санкції.
