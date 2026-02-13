Зарядна станція Bluetti за кордоном коштує на 60% дешевше, EcoFlow — на 25%: популярні моделі
Попит на портативні зарядні станції в Україні залишається високим після масових відключень електроенергії. Водночас аналіз цін свідчить, що купівля такого обладнання за кордоном може бути суттєво дешевшою. У деяких випадках економія перевищує 60%.
Про це в коментарі Delo.ua повідомили в поштово-логістичній групі Meest.
Українці масово купують енергетичне обладнання
За даними відкритих джерел, сумарна встановлена потужність портативних зарядних станцій, придбаних українцями, вже вимірюється гігаватами. Це свідчить про масштабну адаптацію домогосподарств і бізнесу до ризиків перебоїв з електропостачанням.
Порівняння цін в українських та закордонних інтернет-магазинах у лютому 2026 року показало, що під час купівлі за кордоном можна заощадити від 25% до 70% залежно від категорії товару. Найчастіше йдеться про зарядні станції, павербанки, акумулятори, стабілізатори напруги та термоодяг.
Читайте також: EcoFlow, Bluetti та інші: як обрати зарядну станцію
За словами керівника з маркетингу сервісу Meest Shopping Андрія Курильця, за кордоном виробники регулярно проводять масштабні розпродажі. В Україні ж окремі моделі можуть бути відсутні в наявності або продаватися за передзамовленням.
Різниця в цінах на популярні моделі
У сегменті портативних електростанцій різниця в ціні може сягати 25−61%. Наприклад:
- Bluetti EB3A — економія близько 61%;
- Bluetti Elite 200 V2 — близько 28%;
- EcoFlow DELTA Pro 3 — близько 25%;
- Anker SOLIX C1000 Gen 2 — близько 34%;
- Anker SOLIX C300 DC — близько 28%.
Найбільша різниця фіксується у моделях середнього сегмента, тоді як у преміальних станцій вона зазвичай становить 25−30%.
Чому ціни відрізняються
Аналітики пояснюють її кількома факторами:
- різні закупівельні ціни для українського та закордонного ринків;
- масштабні розпродажі в ЄС і США;
- коливання курсу валют;
- висока маржинальність локального ринку під час пікового попиту;
- обмежений імпорт окремих моделей в Україну.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням Державну митну службу писав, що в січні 2026 році в Україну імпортовано 13,6 тис. тонн електричних акумуляторів, що більш ніж удвічі (на 109%) перевищує показник січня попереднього року, коли він становив 6,5 тис. тонн.
Загальна вартість ввезеного обладнання сягнула понад 10,4 млрд гривень. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року обсяг імпорту у грошовому вимірі зріс майже на 6,5 млрд гривень.
Поділитися новиною
Також за темою
Зарядна станція Bluetti за кордоном коштує на 60% дешевше, EcoFlow — на 25%: популярні моделі
Звідки українці імпортують акумулятори: ТОП-3 країни
В Україні суттєво скоротився дефіцит електроенергії: Шмигаль розповів деталі
Померзлі будинки в Києві. Наскільки придатні до наступної зими, і як підготуватися (відео)
«СвітлоДім»: що це, для кого та як подати заявку на придбання обладнання для будинку
Допомога з Данії: генератори та мобільна котельня допоможуть Києву