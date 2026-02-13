0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зарядна станція Bluetti за кордоном коштує на 60% дешевше, EcoFlow — на 25%: популярні моделі

Енергетика
214
Зарядна станція Bluetti
Зарядна станція Bluetti
Попит на портативні зарядні станції в Україні залишається високим після масових відключень електроенергії. Водночас аналіз цін свідчить, що купівля такого обладнання за кордоном може бути суттєво дешевшою. У деяких випадках економія перевищує 60%.
Про це в коментарі Delo.ua повідомили в поштово-логістичній групі Meest.

Українці масово купують енергетичне обладнання

За даними відкритих джерел, сумарна встановлена потужність портативних зарядних станцій, придбаних українцями, вже вимірюється гігаватами. Це свідчить про масштабну адаптацію домогосподарств і бізнесу до ризиків перебоїв з електропостачанням.
Порівняння цін в українських та закордонних інтернет-магазинах у лютому 2026 року показало, що під час купівлі за кордоном можна заощадити від 25% до 70% залежно від категорії товару. Найчастіше йдеться про зарядні станції, павербанки, акумулятори, стабілізатори напруги та термоодяг.
Читайте також: EcoFlow, Bluetti та інші: як обрати зарядну станцію
За словами керівника з маркетингу сервісу Meest Shopping Андрія Курильця, за кордоном виробники регулярно проводять масштабні розпродажі. В Україні ж окремі моделі можуть бути відсутні в наявності або продаватися за передзамовленням.

Різниця в цінах на популярні моделі

У сегменті портативних електростанцій різниця в ціні може сягати 25−61%. Наприклад:
  • Bluetti EB3A — економія близько 61%;
  • Bluetti Elite 200 V2 — близько 28%;
  • EcoFlow DELTA Pro 3 — близько 25%;
  • Anker SOLIX C1000 Gen 2 — близько 34%;
  • Anker SOLIX C300 DC — близько 28%.
Найбільша різниця фіксується у моделях середнього сегмента, тоді як у преміальних станцій вона зазвичай становить 25−30%.

Чому ціни відрізняються

Аналітики пояснюють її кількома факторами:
  • різні закупівельні ціни для українського та закордонного ринків;
  • масштабні розпродажі в ЄС і США;
  • коливання курсу валют;
  • висока маржинальність локального ринку під час пікового попиту;
  • обмежений імпорт окремих моделей в Україну.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням Державну митну службу писав, що в січні 2026 році в Україну імпортовано 13,6 тис. тонн електричних акумуляторів, що більш ніж удвічі (на 109%) перевищує показник січня попереднього року, коли він становив 6,5 тис. тонн.
Загальна вартість ввезеного обладнання сягнула понад 10,4 млрд гривень. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року обсяг імпорту у грошовому вимірі зріс майже на 6,5 млрд гривень.
За матеріалами:
Діло
ЕнергетикаЕлектроенергія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems