0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні суттєво скоротився дефіцит електроенергії: Шмигаль розповів деталі

Енергетика
73
Міністр енергетики Денис Шмигаль
Міністр енергетики Денис Шмигаль
Дефіцит електроенергії останні дні становить 4,3−4,5 ГВт, що суттєво менше, ніж було в морозні дні, коли він сягав 5−6 ГВт за пікового споживання 18 ГВт.
Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль на засіданні енергокомітету Верховної Ради у четвер, передає «Інтерфакс-Україна».
«Станом на сьогодні, 12 лютого прогнозний максимум споживання становить 16,4 ГВт — це те, що економіка хотіла би спожити. На жаль, дати ми можемо лише 12,3 ГВт», — сказав Шмигаль.
Читайте також
«З цієї потужності майже 2 ГВт — імпорту, 7,5 ГВт — АЕС, дуже мало блоків ТЕС — лише 5 енергоблоків загальною потужністю 854 МВт. Сьогодні трошки менше сонця, але ми вже мали 1,6−1,7 ГВт вчора-позавчора — тобто сонце починає набирати потужності. Сподіваємося також, що буде хороша водяна весна, і „Укргідроенерго“ дасть нам позитивний приплив», — зазначив глава Міненерго.
Він додав, що в роботі зранку всі дев’ять блоків АЕС (загальна потужність 7,8 ГВт. — Ред.), які переважно працюють на номінальній потужності, але, за його словами, є ще резерв на Рівненській АЕС.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
ЕнергетикаШмигаль
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems