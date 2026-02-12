В Україні суттєво скоротився дефіцит електроенергії: Шмигаль розповів деталі Сьогодні 21:35 — Енергетика

Міністр енергетики Денис Шмигаль

Дефіцит електроенергії останні дні становить 4,3−4,5 ГВт, що суттєво менше, ніж було в морозні дні, коли він сягав 5−6 ГВт за пікового споживання 18 ГВт.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль на засіданні енергокомітету Верховної Ради у четвер, передає «Інтерфакс-Україна».

«Станом на сьогодні, 12 лютого прогнозний максимум споживання становить 16,4 ГВт — це те, що економіка хотіла би спожити. На жаль, дати ми можемо лише 12,3 ГВт», — сказав Шмигаль.

«З цієї потужності майже 2 ГВт — імпорту, 7,5 ГВт — АЕС, дуже мало блоків ТЕС — лише 5 енергоблоків загальною потужністю 854 МВт. Сьогодні трошки менше сонця, але ми вже мали 1,6−1,7 ГВт вчора-позавчора — тобто сонце починає набирати потужності. Сподіваємося також, що буде хороша водяна весна, і „Укргідроенерго“ дасть нам позитивний приплив», — зазначив глава Міненерго.

Він додав, що в роботі зранку всі дев’ять блоків АЕС (загальна потужність 7,8 ГВт. — Ред.), які переважно працюють на номінальній потужності, але, за його словами, є ще резерв на Рівненській АЕС.

