Звідки українці імпортують акумулятори: ТОП-3 країни

Звідки везуть акумулятори

У січні 2026 році в Україну імпортовано 13,6 тис. тонн електричних акумуляторів, що більш ніж удвічі (на 109%) перевищує показник січня попереднього року, коли він становив 6,5 тис. тонн.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Загальна вартість ввезеного обладнання сягнула понад 10,4 млрд гривень. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року обсяг імпорту у грошовому вимірі зріс майже на 6,5 млрд гривень.

За результатами митного оформлення акумуляторів, на які не поширюється дія пільг, до державного бюджету було сплачено 316,8 млн гривень митних платежів.

Основним постачальником енергоносіїв став Китай. З цієї країни українці імпортували 91% усіх акумуляторів загальною вартістю понад 9,5 млрд гривень.

ТОП-3 найбільших постачальників

Китай — 9,5 млрд гривень.

США — 1,51% (160 млн грн);

Польща — 1,49% (155 млн грн).

Нагадаємо, російські обстріли енергетичної інфраструктури змушують український бізнес працювати в умовах постійних відключень електроенергії, а подекуди — без води й опалення.

Для багатьох підприємців це означає додаткові витрати на автономність і ризик зупинки роботи. У відповідь на ці виклики уряд запровадив програму енергетичної підтримки для бізнесу, яка передбачає безповоротну фінансову допомогу та пільгове кредитування під 0% річних.

Finance.ua зібрав ключову інформацію у статті про умови участі, порядок подання заявок і можливості використання коштів:

