Як подати заявку на «СвітлоДім» та отримати гроші
«СвітлоДім» — це урядова програма підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.
У її межах можна отримати державну допомогу у розмірі від 100 до 300 тис. гривень на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання.
Заявку можуть подати
- об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);
- управителі багатоквартирних будинків;
- житлові та обслуговувальні кооперативи будь-якої форми власності.
Допомога надається на потреби всього будинку, а не окремих квартир. Форма власності будинку не має значення.
Фізичні особи та окремі мешканці подати заявку не можуть.
Як подати заявку та отримати гроші
Насамперед перевірте, що ви підходите під програму:
- ОСББ або управитель зареєстровані як юридична особа;
- будинок розташований у Києві або області;
- у керівника або уповноваженої особи є кваліфікований електронний підпис (КЕП).
Перед подачею заявки необхідно відкрити рахунок зі спеціальним режимом для зарахування та цільового використання державної допомоги у банках-партнерах програми.
Зайдіть на сайт svitlodim.gov.ua, натисніть кнопку «Подати заявку», вас перенаправить на портал «Дія» у розділ «Допомога багатоквартирним будинкам на енергостійкість». У цей розділ також можна зайти напряму за цим посиланням.
- натисніть «Подати заяву» та авторизуйтесь на порталі з КЕП юридичної особи або ФОП;
- заповніть заявку: перевірте дані, вкажіть тип заявника, місцезнаходження та поверховість будинку, додавши підтверджувальні документи;
- оберіть напрями та розмір витрат, дані про котельню чи договори на обладнання (за наявності);
- підтвердити згоду з умовами програми та підпишіть заяву;
- очікуйте рішення та нарахування грошової допомоги.
Читайте більше деталей про цю програму в нашій статті-
Поділитися новиною
Також за темою
Як подати заявку на «СвітлоДім» та отримати гроші
Зарядна станція Bluetti за кордоном коштує на 60% дешевше, EcoFlow — на 25%: популярні моделі
Звідки українці імпортують акумулятори: ТОП-3 країни
В Україні суттєво скоротився дефіцит електроенергії: Шмигаль розповів деталі
Померзлі будинки в Києві. Наскільки придатні до наступної зими, і як підготуватися (відео)
«СвітлоДім»: що це, для кого та як подати заявку на придбання обладнання для будинку