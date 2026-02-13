Як подати заявку на «СвітлоДім» та отримати гроші Сьогодні 13:00 — Енергетика

«СвітлоДім» — це урядова програма підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

У її межах можна отримати державну допомогу у розмірі від 100 до 300 тис. гривень на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання.

Заявку можуть подати

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);

управителі багатоквартирних будинків;

житлові та обслуговувальні кооперативи будь-якої форми власності.

Допомога надається на потреби всього будинку, а не окремих квартир. Форма власності будинку не має значення.

Фізичні особи та окремі мешканці подати заявку не можуть.

Як подати заявку та отримати гроші

Насамперед перевірте, що ви підходите під програму:

ОСББ або управитель зареєстровані як юридична особа;

будинок розташований у Києві або області;

у керівника або уповноваженої особи є кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Перед подачею заявки необхідно відкрити рахунок зі спеціальним режимом для зарахування та цільового використання державної допомоги у банках-партнерах програми.

Зайдіть на сайт svitlodim.gov.ua , натисніть кнопку «Подати заявку», вас перенаправить на портал «Дія» у розділ «Допомога багатоквартирним будинкам на енергостійкість». У цей розділ також можна зайти напряму за цим посиланням

натисніть «Подати заяву» та авторизуйтесь на порталі з КЕП юридичної особи або ФОП;

заповніть заявку: перевірте дані, вкажіть тип заявника, місцезнаходження та поверховість будинку, додавши підтверджувальні документи;

оберіть напрями та розмір витрат, дані про котельню чи договори на обладнання (за наявності);

підтвердити згоду з умовами програми та підпишіть заяву;

очікуйте рішення та нарахування грошової допомоги.

