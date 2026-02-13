0 800 307 555
Як подати заявку на «СвітлоДім» та отримати гроші

Енергетика
«СвітлоДім» — це урядова програма підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.
У її межах можна отримати державну допомогу у розмірі від 100 до 300 тис. гривень на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання.

Заявку можуть подати

  • об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);
  • управителі багатоквартирних будинків;
  • житлові та обслуговувальні кооперативи будь-якої форми власності.
Допомога надається на потреби всього будинку, а не окремих квартир. Форма власності будинку не має значення.
Фізичні особи та окремі мешканці подати заявку не можуть.

Як подати заявку та отримати гроші

Насамперед перевірте, що ви підходите під програму:
  • ОСББ або управитель зареєстровані як юридична особа;
  • будинок розташований у Києві або області;
  • у керівника або уповноваженої особи є кваліфікований електронний підпис (КЕП).
Перед подачею заявки необхідно відкрити рахунок зі спеціальним режимом для зарахування та цільового використання державної допомоги у банках-партнерах програми.
Зайдіть на сайт svitlodim.gov.ua, натисніть кнопку «Подати заявку», вас перенаправить на портал «Дія» у розділ «Допомога багатоквартирним будинкам на енергостійкість». У цей розділ також можна зайти напряму за цим посиланням.
  • натисніть «Подати заяву» та авторизуйтесь на порталі з КЕП юридичної особи або ФОП;
  • заповніть заявку: перевірте дані, вкажіть тип заявника, місцезнаходження та поверховість будинку, додавши підтверджувальні документи;
  • оберіть напрями та розмір витрат, дані про котельню чи договори на обладнання (за наявності);
  • підтвердити згоду з умовами програми та підпишіть заяву;
  • очікуйте рішення та нарахування грошової допомоги.
Читайте більше деталей про цю програму в нашій статті-
«СвітлоДім»: що це, для кого та як подати заявку на придбання обладнання для будинку🏡
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЕнергетикаЕлектроенергія
