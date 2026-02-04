У рф вдвічі впали доходи від нафти й газу за січень Сьогодні 21:33 — Енергетика

У січні 2026 року доходи рф від енергоносіїв знизилися вдвічі порівняно з тим самим періодом минулого року, і досягнули найнижчого рівня з липня 2020 року.

Про це повідомляє Reuters , передає Укрінформ.

За даними Міністерства фінансів рф, прибуток країни від продажу нафти й газу в січні скоротився вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року і досягли найнижчого рівня з липня 2020 року.

Січневий показник у 393,3 млрд рублів (5,10 млрд доларів) був нижчим за грудневий показник у 447,8 млрд рублів.

Це зниження було спричинене падінням цін на нафту та зміцненням рубля. Доходи від нафти і газу мають вирішальне значення для державного бюджету росії, дефіцит якого в 2025 році склав 5,6 трлн рублів, або 2,6% ВВП.

Доходи від нафти і газу є основним джерелом грошових надходжень для Кремля, складаючи майже чверть доходів федерального бюджету, які були вичерпані значними витратами на оборону від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.