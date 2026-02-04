0 800 307 555
укр
Україна отримала майже 100 мільйонів кубометрів американського LNG

Енергетика
22
Цього достатньо для забезпечення газом близько 700 тис. родин у зимовий період впродовж місяця
НАК «Нафтогаз України» в партнерстві з польським державним концерном Orlen поставив першу у 2026 році партію американського LNG обсягом майже 100 млн куб. м.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Цього достатньо для забезпечення газом близько 700 тис. родин у зимовий період впродовж місяця», — сказано в повідомленні.
Зазначається, що додаткові обсяги газу вкрай важливі в період екстремальних морозів і терористичних російських атак на енергетичну інфраструктуру.
«Системно працюємо з міжнародними партнерами, щоб Україна мала ресурс для стабільного проходження зими. Дякую партнерам з ORLEN. Наступні партії американського газу вже законтрактовані та будуть доставлені в Україну в лютому-березні», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.
Танкер із LNG перебував у дорозі 20 днів. Прийом газу відбувся наприкінці січня на LNG-терміналі у місті Свіноуйсьце (Польща). Після регазифікації ресурс уже доступний для потреб України.
Загалом у 2026 році поставки LNG зі США для України можуть сягнути до 1 млрд куб. м, що стане суттєвим внеском у забезпечення стабільної роботи енергосистеми в умовах війни.
