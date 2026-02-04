Україна отримала майже 100 мільйонів кубометрів американського LNG Сьогодні 12:45 — Енергетика

Цього достатньо для забезпечення газом близько 700 тис. родин у зимовий період впродовж місяця

НАК «Нафтогаз України» в партнерстві з польським державним концерном Orlen поставив першу у 2026 році партію американського LNG обсягом майже 100 млн куб. м.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Цього достатньо для забезпечення газом близько 700 тис. родин у зимовий період впродовж місяця», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що додаткові обсяги газу вкрай важливі в період екстремальних морозів і терористичних російських атак на енергетичну інфраструктуру.

«Системно працюємо з міжнародними партнерами, щоб Україна мала ресурс для стабільного проходження зими. Дякую партнерам з ORLEN. Наступні партії американського газу вже законтрактовані та будуть доставлені в Україну в лютому-березні», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Танкер із LNG перебував у дорозі 20 днів. Прийом газу відбувся наприкінці січня на LNG-терміналі у місті Свіноуйсьце (Польща). Після регазифікації ресурс уже доступний для потреб України.

Загалом у 2026 році поставки LNG зі США для України можуть сягнути до 1 млрд куб. м, що стане суттєвим внеском у забезпечення стабільної роботи енергосистеми в умовах війни.

