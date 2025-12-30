Деяких українців можуть тимчасово виключати з графіків відключення — умови Сьогодні 11:11 — Енергетика

В Україні працюють над тим, щоб не обмежувати електропостачання за графіками тим людям, у яких щойно завершилися тривалі аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення України Олексій Кулеба на пресконференції за підсумками 2025 року, передає кореспондент УНІАН,

Росіяни часто атакують критичну інфраструктуру України. За його словами, лише за останній обстріл ворог залучив більше 500 дронів та 30 ракет. Зокрема, росіяни били по енергетичній інфраструктурі міста Києва та Київської області.

«Поки що немає синхронізації і може таке відбутися, що у людей, у яких були тривалі аварійні відключення, вони потрапляють у планові графіки. Зараз Міністерство енергетики працює, щоб такого не відбувалося і люди, які сиділи понад 8 годин без електрики, не потрапляли одразу в план графіків відключень», — сказав Кулеба.

Він підкреслив, що Україна швидко відновлюється після обстрілів російських загарбників. Втім, найскладнішою ситуація на Київщині залишається у Вишгородському районі, де близько 10 тисяч абонентів наразі без електрики.

«Що стосується міста Києва, тут ситуація стабілізована. Виходимо в графіки, десь приблизно 3 години тому в нас закінчилися аварійні відключення, ми вийшли в графіки», — сказав Кулеба.

Раніше писали , що з 1 січня 2026 року громадяни України платитимуть 4,32 грн за 1 кВт/год електроенергії. Даний тариф буде тривати до 30 квітня наступного року.

Уряд подовжив на цей період дію механізму покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку — до того моменту дата була 31 жовтня 2025 року.

