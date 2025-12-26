Відбувся перший успішний аукціон з розподілу електроенергії через кордони (список країн)

0 800 307 555
Енергетика
22
Імпорт електроенергії із сусідніх держав ЄС в Україну стане більш прогнозованим.
Про це свідчать результати першого місячного аукціону з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів на кордонах України зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією
Про це пише Укренерго.
Під час проведення аукціону запити потенційних компаній-постачальників значно перевищили обсяг виставленої на розподіл пропозиції.
Аукціони стартували 15 грудня 2025 року на платформі JAO. Безпосереднє постачання електроенергії за їхніми результатами почнеться у січні.
Це перший в історії українського ринку електроенергії приклад проведення спільних місячних аукціонів з розподілу пропускної спроможності на кордонах із країнами ЄС.
Згідно з остаточними результатами, на кордоні України з Угорщиною було розподілено 460 МВт доступної пропускної спроможності з граничною ціною 13,4 EUR/МВт.
При цьому, Загальний запитуваний трейдерами обсяг на цьому напрямку був найбільшим і склав 4625 МВт. Участь в аукціоні взяли 37 учасників, переможцями стали 20 компаній. На кордоні зі Словаччиною було розподілено 172 МВт доступної пропускної спроможності з граничною ціною 16 EUR/МВт.
Загальний запитуваний обсяг при цьому склав 1826 МВт. В аукціоні взяли участь 38 учасників, з яких 20 стали переможцями. На кордоні з Румунією було розподілено також 172 МВт з граничною ціною 10,82 EUR/МВт, а загальний запитуваний обсяг склав 1815 МВт.

Що це дає

В аукціоні брали участь 23 учасники, з яких 10 стали переможцями. В умовах масованих російських атак на українську енергосистему, проведення місячних аукціонів з розподілу міждержавної пропускної спроможності дозволить підвищити стабільність роботи української енергосистеми. А у перспективі — знизить вартість електроенергії, що імпортується із сусідніх європейських держав.
