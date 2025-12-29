Скільки українці будуть платити за електроенергію у 2026 році
З 1 січня 2026 року громадяни України платитимуть 4,32 грн за 1 кВт/год електроенергії. Даний тариф буде тривати до 30 квітня наступного року.
Про це повідомляється в рішенні Кабінету Міністрів.
Уряд подовжив на цей період дію механізму покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку — до того моменту дата була 31 жовтня 2025 року.
Раніше Кабмін на засіданні схвалив План проходження зими — єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб.
Водночас в Україні з 1 січня 2026 року вартість доставки природного газу для побутових споживачів не змінюватиметься. Тарифи на розподіл газу для населення залишаються фіксованими на весь період воєнного стану та ще 6 місяців після його завершення.
Також ми писали, що імпорт електроенергії із сусідніх держав ЄС в Україну стане більш прогнозованим. Про це свідчать результати першого місячного аукціону з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів на кордонах України зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією.
Під час проведення аукціону запити потенційних компаній-постачальників значно перевищили обсяг виставленої на розподіл пропозиції.
Аукціони стартували 15 грудня 2025 року на платформі JAO. Безпосереднє постачання електроенергії за їхніми результатами почнеться у січні.
Поділитися новиною
Також за темою
Скільки українці будуть платити за електроенергію у 2026 році
Звільнені з неволі цивільні отримуватимуть разову виплату (сума)
З магазинів зникнуть популярні товари з 1 січня 2026
З якою групою інвалідності не мобілізують: та чи можна виїхати за кордон
Хто отримає доплату до пенсії в 2026 році (розмір)
Чи можуть в ЄС оштрафувати водіїв за використання українських посвідчень