Скільки українці будуть платити за електроенергію у 2026 році Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

Скільки українці будуть платити за електроенергію у 2026 році

З 1 січня 2026 року громадяни України платитимуть 4,32 грн за 1 кВт/год електроенергії. Даний тариф буде тривати до 30 квітня наступного року.

Про це повідомляється в рішенні Кабінету Міністрів

Уряд подовжив на цей період дію механізму покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку — до того моменту дата була 31 жовтня 2025 року.

Раніше Кабмін на засіданні схвалив План проходження зими — єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб.

доставки природного газу для побутових споживачів не Водночас в Україні з 1 січня 2026 року вартістьспоживачів не змінюватиметься . Тарифи на розподіл газу для населення залишаються фіксованими на весь період воєнного стану та ще 6 місяців після його завершення.

Також ми писали , що імпорт електроенергії із сусідніх держав ЄС в Україну стане більш прогнозованим. Про це свідчать результати першого місячного аукціону з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів на кордонах України зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Під час проведення аукціону запити потенційних компаній-постачальників значно перевищили обсяг виставленої на розподіл пропозиції.

Аукціони стартували 15 грудня 2025 року на платформі JAO. Безпосереднє постачання електроенергії за їхніми результатами почнеться у січні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.