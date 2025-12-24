0 800 307 555
У «Газмережах» пояснили ситуацію з тарифами на доставку газу

Енергетика
В Україні з 1 січня 2026 року вартість доставки природного газу для побутових споживачів не змінюватиметься. Тарифи на розподіл газу для населення залишаються фіксованими на весь період воєнного стану та ще 6 місяців після його завершення.
Про це повідомила пресслужба компанії «Газмережі», коментуючи інформацію про нібито підвищення тарифів для українців.
У «Газмережі» зазначили, що останніми днями в інтернеті активно поширюється неправдива інформація про зміну тарифів для населення. У компанії підкреслили, що для побутових споживачів жодних змін у вартості доставки газу не передбачено.

Коригування лише для непобутових споживачів

У компанії наголосили, що коригування тарифів на доставку природного газу стосується виключно непобутових споживачів. Для цієї категорії підвищення відбуватиметься у 2 етапи.
Перший етап заплановано з 1 січня 2026 року, другий з 1 квітня 2026 року.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг уперше з 2021 року переглянула тарифи операторів газорозподільних мереж на послуги з розподілу природного газу для непобутових споживачів на 2026 рік.
За розрахунками НКРЕКП, середньозважений тариф операторів ГРМ для непобутових споживачів з 1 січня становитиме 1,56 грн за куб. м на місяць без ПДВ, а з 1 квітня зросте до 1,89 грн за куб. м на місяць без ПДВ.
Кабінет Міністрів звернувся до НКРЕКП щодо відтермінування запланованих змін на тарифи на воду.
За матеріалами:
Finance.ua
