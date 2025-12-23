Кабмін просить НКРЕКП відтермінувати зміну тарифів на воду Сьогодні 17:33 — Казна та Політика

Кабмін просить НКРЕКП відтермінувати зміну тарифів на воду

Кабінет Міністрів звернувся до Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про відтермінування запланованих змін на тарифи на воду.

Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Тарифи на воду для людей мають залишитися без змін, — наголосила очільниця уряду. — Уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих тарифних змін. Наша позиція чітка: в умовах війни люди не повинні відчувати додаткового фінансового тиску».

Свириденко зазначила, що наступним кроком уряд разом з НКРЕКП повинні напрацювати спільне рішення, яке збалансує інтереси споживачів і потреби надавачів послуг, водоканалів, які не мають втрачати і заходити в борги.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що за словами заступника голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрія Жупанина, в Україні після завершення війни можуть переглянути ціни на комунальні послуги. Йдеться про тарифи на газ, тепло та електроенергію.

За словами Жупанина, чинний рівень тарифів не покриває фактичні витрати на виробництво та постачання енергоресурсів. Підвищення цін є однією з вимог Міжнародного валютного фонду, від виконання яких залежить отримання фінансової допомоги для України.

Таким чином уряд має до середини 2026 року розробити покроковий план переходу від спеціальних цін.

