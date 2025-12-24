Президент анонсував нові програми прямої фінансової підтримки в 2026 році — деталі Сьогодні 12:03 — Казна та Політика

Президент Зеленський повідомив, що у 2026 році держава планує запровадити нові програми прямої фінансової підтримки населення.

Він це пояснив «успішністю» поточної програми «Зимова підтримка» та практикою країн Заходу.

Про це йшлося у зверненні президента.

Нагадаємо, вже майже 14 млн українців отримали «Зимову підтримку» . Це ті, хто подав заявки через застосунок Дія, зокрема й на дітей.

Прийом заявок завершується 24 грудня 2025 року — оформити допомогу можна онлайн через Дію або письмово у найближчому відділенні Укрпошти, таких точок по всій Україні налічується понад 26 тисяч.

«Вже майже 18 мільйонів подали заявку на зимову підтримку. Завтра можемо вийти на таку кількість. Важливо, щоб заявка була оформлена саме до Різдва. Це останній день оформлення заявок. […] Ми бачимо, що такі форми підтримки дійсно працюють. Пряма підтримка, і не тільки в нашій країні. Америка, Європа і інші частини світу так чи інакше формують свої програми прямої підтримки. На наступний рік передбачимо нові». сказав він.

Він наголосив, що прийом заявок на «Зимову підтримку» завершується 24 грудня, однак використати нараховані кошти громадяни зможуть протягом першого півріччя наступного року — до червня 2026 року.

Додамо, що масові прямі виплати («helikopter money») на Заході використовувалися переважно як екстрений захід під час кризових періодів.

Довідка Finance.ua:

Витратити кошти з картки «Національний кешбек» можна до 30 червня 2026 року. Те українці, які отримують пенсії та соцвиплати через Укрпошту або самостійно оформлював заявку у відділеннях, зможуть витратити"зимову тисячу" до кінця лютого 2026 року.

Перелік торговельних мереж, де можна витратити кошти на продукти харчування, налічує 10: Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH! ТРАШ!, Fozzy), «Близенько», Auchan, SPAR, VARUS, Torba, «Сім 23 » та «Сімі». Всього — 1 780 магазинів, також можна робити покупки онлайн на маркетплейсі MAUDAU.

