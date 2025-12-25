Податкова не відстежує люксовий одяг українців, але Range Rover — сигнал для перевірки — ДПС Сьогодні 10:19 — Казна та Політика

Податкова не відстежує люксовий одяг українців, але Range Rover — сигнал для перевірки — ДПС

Державна податкова служба України не відстежує витрати громадян на брендовий одяг чи гаджети. Водночас придбання дорогого майна за відсутності офіційних доходів може стати підставою для перевірки.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла керівниця ДПС Леся Карнаух.

Позиція ДПС щодо контролю витрат

Карнаух наголосила, що податкова не використовує практику моніторингу зовнішнього вигляду платників податків або їхніх витрат на люксові речі.

«Ми такий метод не використовуємо. І, напевно, що на подібні скарги, якщо такі будуть надходити на наш чат-бот Tax Control, ми навіть не будемо реагувати», — каже Карнаух.

Керівниця ДПС пояснила, що перелік підстав для перевірок чітко визначений законодавством. Податкова служба поступово впроваджує CRM та ризикоорієнтований підхід до контролю.

«Ми наразі активно впроваджуємо CRM, ризикоорієнтований підхід. Адже Україна велика країна, економічно активна, платників податків багато. І Державна податкова служба не може охопити всіх», — зазначила Карнаух.

За її словами, увага податкової зосереджується на випадках ухилення або мінімізації податків, де контроль може дати результат.

Купівля дорогого авто

За її словами, придбання дорогого автомобіля при мінімальних або відсутніх офіційних доходах може викликати інтерес з боку ДПС.

«Є питання до такої людини. Ми співпрацюємо, обмінюємося інформацією з майже 40 державними реєстрами, зокрема з сервісним центром МВС, який реєструє авто. У разі, якщо людина здійснила такі видатки, при цьому не має абсолютно легального доходу, то ми дамо запит», — заявила Карнаух.

Керівниця ДПС зазначила, що така ситуація є ризиковою щодо фізичної особи.

«Якщо це накопичення, якщо людина достатньо має пояснень, то тоді why not, як то кажуть, хай купує», — підсумувала вона.

Податок на люксові авто

В Україні діє транспортний податок. Він стягується з власників дорогих легкових автомобілів, які були випущені не більше п’яти років тому. Під оподаткування підпадають лише ті авто, середньоринкова вартість яких перевищує 375 мінімальних заробітних плат, встановлених законом на 1 січня звітного року.

Ставка транспортного податку є фіксованою і складає 25 тисяч гривень на рік за кожен такий автомобіль.

Раніше Finance.ua розповідав , що з 2022 до 2024 року в Україну завезли понад 12 тисяч дорогих автомобілів — на загальну суму близько 55 мільярдів гривень. Найбільше — майже 8 тисяч — коштували від 70 до 100 тисяч, близько 3,8 тисяч — від 100 до 200 тисяч, і 219 машин коштували дорожче за 200 тисяч доларів.

