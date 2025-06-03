Які розкішні авто ввезли в Україну за під час війни — Finance.ua

Які розкішні авто ввезли в Україну за під час війни Сьогодні 22:31 — Технології&Авто

Які розкішні авто ввезли в Україну за під час війни

З 2022 до 2024 року в Україну завезли понад 12 тисяч дорогих автомобілів — на загальну суму близько 55 мільярдів гривень.

Йдеться про машини, кожна з яких коштує від 70 тисяч доларів та вище (без податків).

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Найбільше — майже 8 тисяч — коштували від 70 до 100 тисяч, близько 3,8 тисяч — від 100 до 200 тисяч, і 219 машин коштували дорожче за 200 тисяч доларів.

Цікаво, що з кожним роком таких авто в Україні стає дедалі більше. 2022 року їх ввезли близько 2,3 тисяч, 2023 — вже майже 5 тисяч, а 2024 — ще більше.

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Окремо зазначається, що серед цих люксових машин близько тисячі були електрокарами. Їхня загальна вартість — приблизно 90 мільйонів доларів. Але податок на додану вартість (ПДВ) з них не сплачувався — в Україні електромобілі від нього звільнено.

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Незважаючи на війну, попит на дорогі машини в Україні лише зростає. Люди продовжують купувати як люксові авто, і елітні електрокари.

Нагадаємо, понад 87 млн грн транспортного податку сплатили власники розкішних авто у 2025 році. Про це свідчить статистика Укравтопрому. Власники елітних автомобілів сплатили 87,2 млн грн транспортного податку протягом січня — квітня 2025 року, повідомила Державна податкова служба України.

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