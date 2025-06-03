OpenAI анонсувала ChatGPT нового покоління: що він вмітиме — Finance.ua
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OpenAI анонсувала ChatGPT нового покоління: що він вмітиме

Технології&Авто
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OpenAI анонсувала ChatGPT нового покоління: що він вмітиме
OpenAI анонсувала ChatGPT нового покоління: що він вмітиме, edition.cnn.com
У межах антимонопольного позову проти Google стали відомі стратегічні плани OpenAI на 2025 рік: компанія планує перетворити ChatGPT на «AI-суперасистента», який глибоко розуміє користувача і виступає інтерфейсом до інтернету.
Про це повідомляє The Verge.
«У першій половині наступного року ми почнемо еволюцію ChatGPT у суперасистента: того, хто знає вас, розуміє, що вам важливо, і допомагає з будь-яким завданням, яке може виконати розумна, надійна, емоційно інтелігентна людина з комп’ютером», — ідеться в документі, датованому кінцем 2024 року.

Чого очікувати

OpenAI вважає, що моделі, як-от 02 і 03, уже досить розумні, щоб надійно виконувати агентські завдання, а інструменти, як-от використання комп’ютера, можуть посилити здатність ChatGPT до дії.
«Суперасистент» описується як «інтелектуальна сутність із T-подібними навичками», здатна виконувати як широкі, так і нішеві завдання. До широких завдань належать відповіді на запитання, пошук житла, контакт із юристом, планування відпустки, управління календарями та надсилання електронних листів. До нішевих завдань — програмування та інші спеціалізовані дії.
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OpenAI також розглядає можливість інтеграції ChatGPT у різні пристрої та платформи, щоб він міг допомагати користувачеві в будь-якій ситуації: удома — відповідати на запитання та пропонувати рецепти, у дорозі — знаходити найкращі ресторани та допомагати з навігацією, на роботі — складати нотатки та готувати презентації, а під час прогулянок — допомагати розслабитися й обдумати ідеї.
Однак компанія стикається з інфраструктурними викликами через зростання кількості користувачів ChatGPT, що пояснює акцент генерального директора Сема Альтмана на будівництві дата-центрів. У документі також згадується конкуренція з боку великих технологічних компаній, таких як Apple, Meta і Google.
OpenAI планує просувати регулювання, яке дасть змогу користувачам вибирати ChatGPT як асистента за замовчуванням на різних платформах.
Компанія наголошує на своїх сильних сторонах: швидкозростаючий продукт, впізнаваний бренд, лідерство в галузі досліджень, особливо в мультимодальності та міркуваннях, а також культура, орієнтована на швидкість, сміливі рішення і самовдосконалення.
OpenAI вважає, що підтримання цих переваг вимагає зусиль, але за правильного підходу вони можуть зберігатися тривалий час.
Таким чином, OpenAI прагне зробити ChatGPT не просто інструментом, а постійним супутником користувача, здатним допомагати в усіх аспектах життя.
За матеріалами:
РБК-Україна
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