ОАЕ першими у світі нададуть безкоштовний доступ до ChatGPT Plus усім жителям — Finance.ua

ОАЕ першими у світі нададуть безкоштовний доступ до ChatGPT Plus усім жителям Сьогодні 03:39 — Технології&Авто

ОАЕ першими у світі нададуть безкоштовний доступ до ChatGPT Plus усім жителям

Об’єднані Арабські Емірати стануть першою країною у світі, де всі мешканці отримають безкоштовний доступ до преміум-версії ChatGPT Plus. Ініціатива є частиною масштабної співпраці між урядом ОАЕ та компанією OpenAI, спрямованої на розвиток штучного інтелекту в регіоні.

У межах цієї співпраці також заплановано створення потужного центру обробки даних штучного інтелекту під назвою Stargate UAE в Абу-Дабі. За даними видання Axios, перша черга цього проєкту матиме потужність близько 200 мегават і має бути завершена вже наступного року. Загальна потужність центру сягне одного гігавата.

За словами генерального директора OpenAI Сема Альтмана, проєкт є «сміливим баченням» і покликаний зробити технології ШІ доступнішими в усьому світі. Компанія прагне забезпечити глобальний доступ до переваг штучного інтелекту в таких сферах, як охорона здоров’я, освіта та чиста енергія.

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До партнерства також долучилися провідні технологічні компанії, зокрема Oracle, Nvidia, Cisco, SoftBank і G42 — еміратська компанія з розробки ШІ, яку підтримує Microsoft. Разом вони працюють над тим, щоб перетворити ОАЕ на один із ключових центрів штучного інтелекту в регіоні.

Безкоштовний доступ до ChatGPT Plus, до найновіших інструментів OpenAI, стане доступним для всіх жителів країни. Цей сервіс вже активно використовується мільйонами людей по всьому світу для навчання, програмування, створення текстів, планування та інших завдань.

Проєкт OpenAI for Countries, до якого входить ця ініціатива, передбачає створення адаптованих до національного контексту ШІ-рішень, які враховуватимуть локальні мови, правові норми та культурні особливості. Це також допоможе посилити захист персональних даних і забезпечити етичне використання штучного інтелекту.

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ОАЕ також погодилися інвестувати у розвиток ШІ у США суму, еквівалентну витратам на подібні проєкти в Еміратах. За оцінками Axios, це може підняти загальний обсяг інвестицій до $20 мільярдів, які будуть розподілені між США та країнами Перської затоки.

У межах глобального просування ініціативи директор зі стратегії OpenAI Джейсон Квон найближчим часом планує відвідати країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону, щоб обговорити можливості подібної співпраці. В OpenAI очікують, що приклад ОАЕ стане поштовхом до створення національних ШІ-систем у багатьох інших країнах.

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