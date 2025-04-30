OpenAI запускає покупки через ChatGPT — Finance.ua

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OpenAI запускає покупки через ChatGPT

Технології&Авто
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OpenAI запускає покупки через ChatGPT
OpenAI запускає покупки через ChatGPT
OpenAI запускає функцію, яка дозволить користувачам шукати товари в ChatGPT і переходити до покупки на сайтах продавців. Нововведення працюватиме для всіх користувачів — навіть без авторизації в акаунті.
Про це пише Wired.
У відповідь на запит користувача чат-бот пропонуватиме кілька варіантів товарів із різних маркетплейсів, орієнтуючись на вподобання користувача та відгуки про продукцію.
OpenAI запускає покупки через ChatGPT
ChatGPT не використовує алгоритми на кшталт Google, які підтягують продукти за ключовими словами й SEO. Замість цього модель аналізує, що про товар говорять люди, які переваги та недоліки згадують у відгуках, і формує більш персоналізовані поради. Користувачі також матимуть змогу обирати, які джерела — медійні огляди чи відгуки користувачів — важливіші для аналізу товару.
Це вже не перший експеримент компанії у напрямку онлайн-шопінгу. Раніше цього року OpenAI запустила агента Operator, який може взаємодіяти з браузером замість користувача.
За матеріалами:
mezha.media
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