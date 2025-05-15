OpenAI запускає GPT-4.1: що нового — Finance.ua
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OpenAI запускає GPT-4.1: що нового

Технології&Авто
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OpenAI запускає GPT-4.1: що нового
OpenAI запускає GPT-4.1: що нового
Компанія OpenAI відкриває доступ до своєї нової моделі штучного інтелекту GPT-4.1 для всіх платних користувачів ChatGPT. Її наділили кращою швидкістю та ефективністю.
Про це пише Engadget.
Починаючи з 15 травня GPT-4.1 доступна для підписників ChatGPT Plus, Pro і Team через меню вибору моделей. Користувачі Enterprise та Edu отримають доступ за кілька тижнів.
Нова модель дебютувала в API для розробників минулого місяця, демонструючи вищу швидкість і ефективність.
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OpenAI також представила GPT-4.1 mini, яка замінить GPT-4o mini та стане доступною для всіх користувачів, включно з безкоштовними, як резервна опція після вичерпання ліміту на GPT-4o.
OpenAI прискорює темпи розробки AI-моделей: GPT-4.5 з’явилася лише в лютому, але вже поступається новій версії. Така швидка ітерація відображає амбіції компанії залишатися лідером у сфері штучного інтелекту.
За матеріалами:
Forbes.ua
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