Скільки податків заплатили власники елітних авто в Україні — Finance.ua

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Скільки податків заплатили власники елітних авто в Україні

Особисті фінанси
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Скільки податків заплатили власники елітних авто в Україні
Скільки податків заплатили власники елітних авто в Україні
Понад 87 млн грн транспортного податку сплатили власники розкішних авто у 2025 році.
Про це свідчить статистика Укравтопрому.
Власники елітних автомобілів сплатили 87,2 млн грн транспортного податку протягом січня — квітня 2025 року, повідомила Державна податкова служба України.
Це на 12%, або на 9,2 млн грн більше відповідного показника минулого року.
Найбільші суми надійшли від автовласників:
  • Києва — 26,5 млн грн,
  • Дніпропетровщини — 8 млн грн,
  • Одещини — 7,6 млн грн,
  • Львівщини — 6 млн грн.

Хто і як сплачує податок

Зазначимо, що транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, що випущені не більше 5 років тому, а їх середньоринкова вартість має становити понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати (>3 млн грн).
Ставка транспортного податку — 25 тис. грн за авто.
До переліку входять моделі таких брендів, як: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce, Toyota. Загалом, у 2025 році до списку потрапили 352 моделі автомобілів.
  • Фізичні особи отримують повідомлення від податкової служби та мають 60 днів для сплати податку після отримання повідомлення.
  • Юридичні особи самостійно розраховують та сплачують податок щоквартально авансовими платежами до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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