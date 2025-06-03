Скільки податків заплатили власники елітних авто в Україні — Finance.ua

Скільки податків заплатили власники елітних авто в Україні Сьогодні 09:44 — Особисті фінанси

Скільки податків заплатили власники елітних авто в Україні

Понад 87 млн грн транспортного податку сплатили власники розкішних авто у 2025 році.

Про це свідчить статистика Укравтопрому.

Власники елітних автомобілів сплатили 87,2 млн грн транспортного податку протягом січня — квітня 2025 року, повідомила Державна податкова служба України.

Це на 12%, або на 9,2 млн грн більше відповідного показника минулого року.

Найбільші суми надійшли від автовласників:

Києва — 26,5 млн грн,

Дніпропетровщини — 8 млн грн,

Одещини — 7,6 млн грн,

Львівщини — 6 млн грн.

Хто і як сплачує податок

Зазначимо, що транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, що випущені не більше 5 років тому, а їх середньоринкова вартість має становити понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати (>3 млн грн).

Ставка транспортного податку — 25 тис. грн за авто.

До переліку входять моделі таких брендів, як: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce, Toyota. Загалом, у 2025 році до списку потрапили 352 моделі автомобілів.

Фізичні особи отримують повідомлення від податкової служби та мають 60 днів для сплати податку після отримання повідомлення.

отримують повідомлення від податкової служби та мають 60 днів для сплати податку після отримання повідомлення. Юридичні особи самостійно розраховують та сплачують податок щоквартально авансовими платежами до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

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