Гетманцев назвав обсяги тіньової економіки в Україні
Обсяг недоотриманих податків через тіньові схеми в Україні оцінюється у понад 1 трлн грн, що створює нерівні умови для конкуренції, зокрема в агросекторі, ритейлі та переробній галузі.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі TAX Podcast, пише інтерфакс.
Ключові проблеми економіки
- контрабанда,
- зарплати в конвертах,
- маніпуляції з ПДВ через дроблення великого бізнесу на мережі ФОПів.
‘'Ми маємо понад трильйон гривень у тіні. Ці гроші могли б бути спрямовані на збільшення заробітних плат учителям, медикам та на виплати пенсій. Наразі ці кошти фактично вимиваються з бюджету та армії'‘, — наголосив нардеп.
Гетманцев зазначив, що практика використання ФОПів великими торговельними мережами для уникнення сплати ПДВ спотворює ринкове середовище. Як приклад він навів франчайзингові схеми в ритейлі, де на касах видають кілька чеків: один за алкоголь на загальній системі, а інший — через ФОП. На переконання голови комітету, це дає таким підприємствам неправомірну перевагу в 7−20% за рахунок несплаченого ПДВ.
‘'Якщо ми в межах однієї юрисдикції допускаємо паралельне існування білої та чорної систем, ми не маємо майбутнього для нормального розвитку економіки. Це спотворює умови для чесної конкуренції, від чого потерпає прозорий бізнес'‘, — додав він.
Голова парламентського комітету також підкреслив, що детінізація ринку підакцизних товарів (палива, тютюну та алкоголю) залишається пріоритетом парламенту на 2026 рік. Попри певні успіхи у паливному секторі, у тютюновій галузі наприкінці 2025 року зафіксовано відкат: частка нелегального ринку знову зросла до 18%.
Раніше він казав, що за даними податкової звітності платників податків, середня заробітна плата в Україні у 2025 році становила 20 787 грн. Це на 8,3% більше, ніж у 2024 році. За його словами, цей показник залишається на 23% нижчим за дані Державної служби статистики.
Поділитися новиною
Також за темою
Гетманцев назвав обсяги тіньової економіки в Україні
До столичного бюджету повернуто понад 1,2 млн грн, отриманих за ремонт Гідропарку
У Мінфіні назвали терміни ухвалення нової програми МВФ
Зеленський підписав закон про нову житлову політику: що зміниться для громадян
У січні 2026 року місцеві бюджети отримали дохід на 14% більший, ніж рік тому
Скільки грошей від партнерів отримає Україна в 2026 році (результати «Рамштайну»)