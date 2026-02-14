0 800 307 555
Гетманцев назвав обсяги тіньової економіки в Україні

Казна та Політика
Тіньова економіка
Обсяг недоотриманих податків через тіньові схеми в Україні оцінюється у понад 1 трлн грн, що створює нерівні умови для конкуренції, зокрема в агросекторі, ритейлі та переробній галузі.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі TAX Podcast, пише інтерфакс.

Ключові проблеми економіки

  • контрабанда,
  • зарплати в конвертах,
  • маніпуляції з ПДВ через дроблення великого бізнесу на мережі ФОПів.
‘'Ми маємо понад трильйон гривень у тіні. Ці гроші могли б бути спрямовані на збільшення заробітних плат учителям, медикам та на виплати пенсій. Наразі ці кошти фактично вимиваються з бюджету та армії'‘, — наголосив нардеп.
Гетманцев зазначив, що практика використання ФОПів великими торговельними мережами для уникнення сплати ПДВ спотворює ринкове середовище. Як приклад він навів франчайзингові схеми в ритейлі, де на касах видають кілька чеків: один за алкоголь на загальній системі, а інший — через ФОП. На переконання голови комітету, це дає таким підприємствам неправомірну перевагу в 7−20% за рахунок несплаченого ПДВ.
‘'Якщо ми в межах однієї юрисдикції допускаємо паралельне існування білої та чорної систем, ми не маємо майбутнього для нормального розвитку економіки. Це спотворює умови для чесної конкуренції, від чого потерпає прозорий бізнес'‘, — додав він.
Голова парламентського комітету також підкреслив, що детінізація ринку підакцизних товарів (палива, тютюну та алкоголю) залишається пріоритетом парламенту на 2026 рік. Попри певні успіхи у паливному секторі, у тютюновій галузі наприкінці 2025 року зафіксовано відкат: частка нелегального ринку знову зросла до 18%.
Раніше він казав, що за даними податкової звітності платників податків, середня заробітна плата в Україні у 2025 році становила 20 787 грн. Це на 8,3% більше, ніж у 2024 році. За його словами, цей показник залишається на 23% нижчим за дані Державної служби статистики.
Податки
