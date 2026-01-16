0 800 307 555
Гетманцев назвав реальний рівень середньої зарплати в Україні

Особисті фінанси
252
⁨За даними податкової звітності платників податків, середня заробітна плата в Україні у 2025 році становила 20 787 грн. Це на 8,3% більше, ніж у 2024 році.
Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його словами, цей показник залишається на 23% нижчим за дані Державної служби статистики.

Структура заробітних плат у 2025 році

У середньому за місяць у 2025 році виплати розподілялися таким чином:
  • 964 тис. осіб отримували заробітну плату нижче мінімальної (8 000 грн);
  • 323 тис. осіб отримували заробітну плату на рівні мінімальної (8 000 грн);
  • 6,1 млн осіб отримували заробітну плату, вищу за мінімальну.
Інфографіка: Данило Гетманцев
Інфографіка: Данило Гетманцев

Позитивні та негативні тенденції на ринку праці

Серед позитивних змін у 2025 році Гетманцев відзначив:
  • скорочення на 4% порівняно з 2024 роком кількості осіб, яким виплачували заробітну плату нижче мінімальної, та на 18% — за останні два роки;
  • зменшення на 15,1% у жовтні-листопаді 2025 року кількості осіб із зарплатою нижче мінімальної порівняно з січнем-вереснем 2025 року.
«Такі показники, в тому числі, зумовлені прийнятим законом про мінімальну заробітну плату в роздрібній торгівлі підакцизними товарами», — пояснив депутат.
Водночас у 2025 році зафіксовано і негативну тенденцію: кількість осіб, яким виплачувалася заробітна плата на рівні мінімальної, зросла на 36,8%. Це, за оцінкою Гетманцева, свідчить про значну частку тіньових виплат на ринку праці.
«Фактично ринок праці у 2025 році, за податковими даними, відзначається мінімальними позитивними кроками з виведення заробітних плат з тіні», — додав він.

Очікування на 2026 рік

Голова профільного комітету рекомендував у 2026 році податковим і правоохоронним органам посилити увагу до ринку праці, який, за його словами, має значні резерви з огляду на втрати бюджету.
За його оцінкою, детінізація та легалізація заробітних плат можуть створити додаткові фінансові можливості для підвищення пенсій, а також заробітних плат учителям, лікарям і соціальним працівникам.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що протягом 2025 року роботодавці надали через Службу зайнятості майже 450 тисяч пропозицій. Найбільш критичний дефіцит кадрів спостерігається серед водіїв: на 10 вакансій претендує менше 4 осіб. Натомість у сфері торгівлі продуктами спостерігається профіцит — на 10 місць претендує 11 кандидатів. Найпопулярнішим запитом серед українців залишається робота в ритейлі.
